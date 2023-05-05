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Белорусский врач назвал способы, которые помогут поскорее уснуть

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  • 5.05.2023, 21:00
  • 2,606
Белорусский врач назвал способы, которые помогут поскорее уснуть

Главное – правильно настроиться на сон.

Белорусский врач назвал способы, позволяющие поскорее уснуть. В эфире ОНТ глава общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов рассказал, как правильно настроиться на сон.

По его словам, чтобы поскорее уснуть, необходимо соблюдать режим бодрствования и сна. Так, следует вовремя ложиться спать. Кроме того, нужно за два часа до сна отказаться от кофе и кофеиносодержащих напитков, а также от препаратов, в которых он содержится.

Специалист заметил, что нельзя переедать перед сном. Он добавил, что прежде чем лечь спать, нужно создать для этого комфортные условия.

- Для этого необходимо проветрить комнату, температура в ней должна быть на несколько градусов ниже обычной.

Он добавил, что необходимо убрать дополнительные источники света и звука. Врач обратил внимание на то, что важно перестать использовать телефоны, смотреть телевизор, читать. Все это, отмечает он, может привести к возбуждению нервной системы.

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