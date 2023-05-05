100 евро за километр: футболист из Зимбабве попросил включить в контракт специальный пункт 5.05.2023, 21:27

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Маршалл Мунеци

Маршалл Мунеци продлил контракт с клубом на необычных условиях.

Полузащитник французского «Реймса» Маршалл Мунеци продлил контракт с клубом до 2027 года на специальных условиях.

Согласно договору, за каждый километр, который зимбабвийский футболист пробежит во время матча, клуб обязуется жертвовать 100 евро в его благотворительный фонд.

26-летний Мунеци известен социальной активностью в родной стране. Фонд Маршалла Мунеци, в частности, оплачивает обучение зимбабвийских студентов.

«Действительно: за каждый километр, пройденный игроком, Реймс обязуется жертвовать 100 евро в фонд Маршалла Мунеци. Мы продлили контракт не только с игроком, но и с человеком. В Зимбабве через свой фонд, он, не колеблясь, жертвует часть зарплаты на благотворительные цели. Идея состояла в том, чтобы добавить новый пункт в контракт, своего рода бонус за пробег, чтобы таким символическим способом оказать ему нашу поддержку, а также и поощрить такой тип личной инициативы», — цитирует «Реймс» сайт «Чемпионат».

Опция вступит в силу 6 мая, когда Реймс в 34-м туре чемпионата Франции сыграет с Лиллем. Зрители смогут в прямом эфире следить за количеством километров, пройденных Мунеци, а также за монетизацией километража, которая будет отображаться в режиме реального времени на светодиодных панелях и экранах стадиона Огюст-Делон II.

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