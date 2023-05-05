На границе Брянской области объявили тревогу из-за атаки диверсантов 7 5.05.2023, 21:37

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Россияне сообщают, что диверсанты прошли границу на нескольких пикапах.

Отряд диверсантов проник на территорию Брянской области и вступил в бой вблизи приграничного населенного пункта.

Как сообщает телеграм-канал Mash, нападение произошло 5 мая в районе 16 часов. Диверсанты, которых издание называет украинскими, прошли границу на нескольких пикапах, в рейде принимали участие десятки бойцов.

Вооруженные люди вступили в бой с военными частями РФ в Стародубском районе. Российские военнослужащие открыли по ним огонь недалеко от села Демьянки, уточняет Mash. В результате перестрелки группа диверсантов якобы вынужденно отступила, пишет канал.

Во время боестолкновения во всем районе объявили тревогу, военные выставили блокпосты, а местные жители спрятались в подвалах.

Диверсионные группы уже не в первый раз проникают на территорию Брянской области. В начале марта группа вооруженных людей беспрепятственно вошла в регион со стороны украинской границы, а после нескольких часов пребывания в одном из сел также вернулась обратно. В результате перестрелки с пограничной службой ФСБ пострадали два человека, в том числе, по данным властей, один ребенок. Ответственность за диверсию взял на себя «Русский добровольческий корпус».

В последний месяц атаки диверсантов в регионе участились. На этой неделе неизвестные дважды подорвали железнодорожные пути. В результате обоих инцидентов сходили с рельсов поезда и переворачивались грузовые вагоны.

О проникновении диверсантов сообщали в других регионах. Так, глава Орловской области в середине марта рассказал, что спецслужбы начали искать вооруженных людей.

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