На выходных перекроют улицы в центре Минска 1 5.05.2023, 21:48

Парковки также не будут работать.

В центре Минска 9 мая ограничат движение и парковку — в частности, на проспекте Независимости. Первые перекрытия начнутся уже в 6:00 и продлятся до конца мероприятий. В ГАИ рекомендуют планировать маршруты заранее, внимательно следить за сигналами регулировщиков и временными знаками.

«Движение ограничат на участке пр. Независимости от ул. Свердлова до пр. Машерова в обоих направлениях, а также на пересекаемых на этом участке улицах, — сообщил Сергей Мирончик, замначальника ГУ охраны правопорядка и профилактики МВД. — Объезд будет осуществляться по улицам-дублерам: Ульяновской, Первомайской, Куйбышева, Богдановича».

Как и в предыдущие годы, вблизи участков проведения мероприятий будет ограничена парковка: на улицах Захарова, Киселева, Комсомольской, Фрунзе, Энгельса, на участке ул. Интернациональной (от площади Свободы до ул. Я. Купалы).

Ограничения движения коснутся не только 9 мая, перекрывать пр. Независимости (от ул. Энгельса до площади Победы) будут и во время репетиций 7 и 8 мая.

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