Зеленский встретился с конгрессменами США 5.05.2023, 22:03

1,340

Он поблагодарил представителей Конгресса за мощную двухпалатную и двухпартийную поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский принял двухпартийную делегацию Палаты представителей Конгресса США Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в пятницу, 5 мая.

Глава государства принял двухпартийную делегацию Палаты представителей Конгресса США в составе главы Хельсинкской комиссии США Джо Уилсона, конгрессменов Стивена Коэна и Виктории Спартц. В состав делегации также вошел постоянный представитель Соединенных Штатов при ОБСЕ Майкл Карпентер.

Зеленский подчеркнул, что подобные визиты в Украину являются мощным сигналом поддержки со стороны США нашей страны. Президент отдельно поблагодарил представителей Конгресса США за мощную двухпалатную и двухпартийную поддержку Украины и комплексную помощь.

«Мы благодарны за вашу помощь, лидерство не только на поле боя, но и за финансовую поддержку», - сказал глава государства, отметив, что продолжение такой помощи является залогом успеха Украины в борьбе с российской агрессией.

Президент проинформировал американскую делегацию о ситуации на передовой. В этом контексте в ходе встречи были подробно обсуждены ключевые направления дальнейшей американской помощи в сфере безопасности и обороны. Глава государства отдельно рассказал о первоочередных потребностях сил обороны Украины.

На встрече также был поднят вопрос продления действия зернового коридора, ситуации на Запорожской АЭС, другие важные темы двусторонней повестки дня.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».