Гимназия в Москве рекламирует себя плакатами с украинским букварем 1 5.05.2023, 22:16

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Учебное заведение заглянуло в будущее?

Частная гимназия развесила по Москве рекламные плакаты, на которых девочка держит в руках украинский букварь авторства Вашуленко и Скрипченко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Рекламу разместили на остановках общественного транспорта. То, что девочка держит в руках украинскую книгу, россияне поняли не сразу.

Теперь плакаты срочно снимают. Их обещают перепечатать.

Администрация гимназии говорит, что дизайнер просто не обратил внимание на отсутствие мягкого знака в слове «Букварь».

Книга 2001 издания авторства М.С. Вашуленко и Н.Ф. Скрипченко долгое время была настольной для украинских первоклассников.

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