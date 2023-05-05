Гимназия в Москве рекламирует себя плакатами с украинским букварем

Гимназия в Москве рекламирует себя плакатами с украинским букварем1
- 5.05.2023, 22:16
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Учебное заведение заглянуло в будущее?
Частная гимназия развесила по Москве рекламные плакаты, на которых девочка держит в руках украинский букварь авторства Вашуленко и Скрипченко.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские телеграм-каналы.
Рекламу разместили на остановках общественного транспорта. То, что девочка держит в руках украинскую книгу, россияне поняли не сразу.
Теперь плакаты срочно снимают. Их обещают перепечатать.
Администрация гимназии говорит, что дизайнер просто не обратил внимание на отсутствие мягкого знака в слове «Букварь».
Книга 2001 издания авторства М.С. Вашуленко и Н.Ф. Скрипченко долгое время была настольной для украинских первоклассников.