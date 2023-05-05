СМИ: Месси получил предложение контракта с сумасшедшей зарплатой 5.05.2023, 22:29

Лионель Месси

Аравийский клуб предложил аргентинцу стать самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Лионель Месси, скорее всего, покинет ПСЖ. Против присутствия футболиста в клубе выступают болельщики. Не сложились отношения у аргентинца и с руководством команды, недавно наказавшей чемпиона мира за его несанкционированное посещение Саудовской Аравии.

Приоритетным вариантом для продолжения карьеры для Месси остается возвращение в «Барселону». Однако, по сообщению Reuters, за форварда активную борьбу развернул аравийский «Аль-Хиляль». Именно во время пребывания аргентинца на Ближнем Востоке руководство сделало форварду официальное предложение по контракту.

Если игрок ПСЖ примет его, то станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире, ведь сможет зарабатывать сумасшедшие 400 миллионов долларов в год.

Отметим, если аргентинец решится на такой переезд, то снова перейдет дорогу Криштиану Роналду. Португалец ранее принял предложение «Аль-Насра» и теперь зарабатывает 220 миллионов долларов.

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