Почему Пригожин заговорил о выводе «Вагнера» из Бахмута 3 5.05.2023, 22:38

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Евгений Пригожин

Угроза Шойгу или шантаж Путина?

Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин пригрозил, что наемники ЧВК покинут Бахмут 10 мая из-за «снарядного голода». По его словам, к 9 мая “вагнеровцы” собирались захватить Бахмут, но «околовоенные бюрократы» с 1 мая фактически прекратили поставки боеприпасов. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что не будет комментировать это обращение, «потому что оно касается специальной военной операции».

Ранее пресс-служба Пригожина опубликовала видео, на котором основатель ЧВК «Вагнер» на фоне десятков трупов бойцов материт военное руководство России. «Вот это вот парни ЧВК „Вагнер“, которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. <…> Шойгу! Герасимов! Где, <…>, боеприпасы?» — кричит Пригожин на видео, называя Шойгу «тварью».

Политологи объясняют поведение Пригожина по-разному, но сходятся в том, что дело не только в боеприпасах.

«Пригожин хочет спихнуть ответственность за близящееся поражение на руководство ВС РФ, — поясняет The Moscow Times политолог и бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов. — И это, кстати, работа не только и даже не столько на Путина, сколько на общественное мнение».

Военный эксперт Павел Лузин уверен, что словам Пригожина не стоит придавать значения. «Это типичный поиск виноватых и межведомственная борьба за снятие с себя ответственности», — заключает он.

Эксперт Давид Гендельман наоборот считает происходящее показателем важных и сложных процессов. Он поясняет, что война между Пригожиным и Минобороны идет давно, с переменным успехом. Все это время обсуждается возможность запрета для ЧВК Вагнера на продолжение вербовки заключенных, а главное — вопрос поставки боеприпасов. «Был период обострения, потом период примирения, когда и Пригожин сказал, что снаряды наконец начали давать, и даже в сводках Минобороны на несколько дней начали упоминать "штурмовые отряды Вагнер", а не просто "штурмовые отряды", — рассказывает Гендельман. — Но сейчас в этой войне новая эскалация».

Эксперт добавляет, что вчера было объявлено, что генерал-полковник Мизинцев, снятый недавно с поста замминистра обороны по материально-техническому обеспечению, стал одним из заместителей начальника штаба ЧВК «Вагнера». «Также неоднократно отмечалась близость Пригожина к генералу Суровикину, в пику Герасимову и Шойгу», — говорит он, отмечая, что и само место, которое занимает «Вагнер», и большое внимание, которое он привлекает, еще раз подчеркивает, насколько ВС РФ не были готовы к войне.

«Как сказал сам Пригожин, если бы все, чьим служебным долгом это является, правильно готовили армию последние десять лет, «Вагнер» бы просто не понадобился. Их позвали только 16 марта 2022 года, когда увидели, что война пошла не по плану, — рассуждает он. — Место такой ЧВК — это полутемные мелкие операции в Африке и на Ближнем Востоке и в целом "ихтамнеты", когда выгоднее не использовать официальные вооруженные силы, а не крупнейшая война, которую Россия ведет после Второй мировой. Оттуда антагонизм между Пригожиным и Минобороны: сама потребность в нем это позор для "несокрушимой и легендарной" российской армии, а позор никто не любит. Но раз уж он понадобился, то Минобороны бы хотело, чтобы он сидел тихо и делал, что ему говорят. Но Пригожин сидеть тихо не хочет, требует особого отношения, выстраивает себя как политическую фигуру влияния, направляет обвинения на самый верх, рассуждает о судьбах России, патриотизме, зажравшихся элитах и так далее. И сейчас мы видим, что к нему уже переходят еще вчера действующие генералы, как тот же Мизинцев».

Гендельман заключает, что такие «военные бароны» в централизованном государстве — всегда нездоровое явление, и это более широкая проблема, чем просто мелкая тактическая ситуация вокруг того или иного населенного пункта.

Политолог Владимир Пастухов в своем телеграм-канале пишет, что у Пригожина с Шойгу — «игра с нулевой суммой, в которой двух победителей быть не может». Кто-то, считает эксперт, должен будет «ответить за горы трупов, на фоне которых он последнее время снимается чаще, чем на фоне разрушенных украинских городов». «Нужна отмазка, нужен стрелочник, поэтому стрелка переводится на Шойгу с Герасимовым. Это тоже рискованная игра, но, видимо, все же менее рискованная, чем остаться один на один со своими. Он ведь свой контингент знает», — пишет эксперт. Историк и политолог Валерий Соловей в свою очередь уверен, что Пригожин в своем последнем видеообращении шантажирует вовсе не Минобороны. «Он угрожает Верховному главнокомандующему, намекая на скорый политический кризис», — пишет он.

В конце апреля Пригожин уже угрожал, что покинет Бахмут. Американский Институт изучения войны тогда предположил, что эта угроза могла говорить о том, что Пригожин опасается считает российские позиции в Бахмуте уязвимыми для атак и опасается, что они не выдержат планируемого украинского контрнаступления. Бои под Бахмутом идут уже несколько месяцев. В феврале Пригожин говорил, что наемники окружат город в марте-апреле.

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