Какие приборы «мотают» счетчик сильнее всего 5.05.2023, 22:59

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Многие приборы расходуют большое количество электроэнергии в режиме ожидания.

Технологический прогресс нередко сопровождается повышением комфорта и удобства использования бытовой техники, пишет «Главред».

Многие приборы расходуют большое количество электроэнергии в режиме ожидания на протяжении длительного времени. Среди них: телевизоры, компьютеры, мобильные телефоны, зарядные устройства и другие устройства, которые постоянно оставлены в режиме готовности.

Что «мотает» счетчик сильнее всего

Изучив различные типы бытовой техники, ученые определили, что наиболее энергозатратными в режиме ожидания являются приборы с технологией «умного дома». Такие устройства как умные розетки, умные термостаты и умные замки расходуют значительное количество электроэнергии, оставаясь в режиме ожидания.

Как сэкономить

Существуют технологии, которые могут помочь уменьшить расход электроэнергии в режиме ожидания. Например, автоматическое выключение электроприборов при их неиспользовании, программное обеспечение для управления энергопотреблением или использование низкопотребляющих компонентов в бытовых приборах.

Кроме того, некоторые производители начинают внедрять функцию быстрого выхода из режима ожидания, чтобы сократить потребление энергии.

Специалисты по энергосбережению предлагают советы, такие как выключение приборов, когда они не используются, отключение зарядных устройств, когда они не заряжают устройства, и использование умных розеток для управления электроприборами.

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