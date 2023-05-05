Пентагон заказал большую партию ПТРК Javelin 5.05.2023, 23:06

Для армии США и союзников.

Министерство обороны США заключило контракт более чем на 1 млрд долларов для производства Javelin и связанного с ним вспомогательного оборудования.

Об этом сообщает страница Пентагона.

Контракт будет исполнен в период с 2023 по 2026 годы. В случае выполнения всех опционов, стоимость продаж может составлять 7,2 млрд долларов.

Планируется нарастить производство ракет Javelin до 3960 единиц в год к концу 2026 года. В рамках контракта планируется поставка ПТРК для нужд армии США и ее иностранных союзников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».