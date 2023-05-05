Пентагон заказал большую партию ПТРК Javelin
- 5.05.2023, 23:06
Для армии США и союзников.
Министерство обороны США заключило контракт более чем на 1 млрд долларов для производства Javelin и связанного с ним вспомогательного оборудования.
Об этом сообщает страница Пентагона.
Контракт будет исполнен в период с 2023 по 2026 годы. В случае выполнения всех опционов, стоимость продаж может составлять 7,2 млрд долларов.
Планируется нарастить производство ракет Javelin до 3960 единиц в год к концу 2026 года. В рамках контракта планируется поставка ПТРК для нужд армии США и ее иностранных союзников.