Резников рассказал, как генерал РФ попал в плен из-за страха оккупантов 5.05.2023, 23:13

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Алексей Резников

Генерал думал, что находится в глубоком тылу.

Российские военные по меньшей мере два дня не докладывают своему руководству об утраченных территориях, чтобы им «не прилетело». Так однажды из-за страха оккупантов российский генерал попал в плен ВСУ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

«Россияне не докладывают своему начальству, когда у них идет потеря территорий и так далее. Они до двух дней держат доклад на верх, чтобы им «не прилетело», - сказал Резников.

Министр также рассказал, как из-за такого страха оккупантов российский генерал попал в плен ВСУ.

«Поэтому российский генерал, отвечающий за логистику, думаю, что он находится в глубоком тылу в 60 км от линии фронта, ехал с колонной, и здесь наши ребята «добрый вечер, мы из Украины» встречают нашу колонну и берут его в плен. Он был в шоке, потому что не думал, что украинцы уже будут в их понимании в глубоком тылу», - рассказал Резников.

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