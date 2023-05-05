Дания и Германия передадут Украине 80 танков Leopard 1 5.05.2023, 23:23

В комплект также войдут запчасти и боеприпасы.

Дания и Германия передадут Украине 80 танков Leopard 1, заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в пятницу во время визита в Берлин. Машины должны быть готовы к эксплуатации 1 июня.

«Пожертвование, первые поставки которого сейчас будут осуществлены, можно охарактеризовать как очень крупное», — подчеркнул Поулсен, сообщает «Польское радио» со ссылкой на датское телевидение TV 2

Министр обороны Дании в Берлине встретился со своим коллегой Борисом Писториусом, а также с датскими инструкторами, которые обучают украинских солдат в Германии, чтобы они были готовы использовать Leopard 1.

В Дании танки Leopard 1 были выведены из эксплуатации в 2005 году, так как им на смену пришли более совершенные модели Leopard 2. С тех пор они хранятся в ангарах.

«Танки Leopard 1 обладают очень хорошей огневой и проходимостью», — вспоминал Поульсен.

Помимо самих танков в пожертвование также входят запчасти и боеприпасы.

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