Дания и Германия передадут Украине 80 танков Leopard 1
- 5.05.2023, 23:23
В комплект также войдут запчасти и боеприпасы.
Дания и Германия передадут Украине 80 танков Leopard 1, заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в пятницу во время визита в Берлин. Машины должны быть готовы к эксплуатации 1 июня.
«Пожертвование, первые поставки которого сейчас будут осуществлены, можно охарактеризовать как очень крупное», — подчеркнул Поулсен, сообщает «Польское радио» со ссылкой на датское телевидение TV 2
Министр обороны Дании в Берлине встретился со своим коллегой Борисом Писториусом, а также с датскими инструкторами, которые обучают украинских солдат в Германии, чтобы они были готовы использовать Leopard 1.
В Дании танки Leopard 1 были выведены из эксплуатации в 2005 году, так как им на смену пришли более совершенные модели Leopard 2. С тех пор они хранятся в ангарах.
«Танки Leopard 1 обладают очень хорошей огневой и проходимостью», — вспоминал Поульсен.
Помимо самих танков в пожертвование также входят запчасти и боеприпасы.