«Впервые вертолеты НАТО садились на белорусскую землю» 5.05.2023, 23:54

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Министр обороны Украины рассказал, как летал на переговоры в Беларусь.

Украинская делегация летала на переговоры в Беларусь на вертолетах страны НАТО. Их предоставила Польша. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

По словам министра, россияне предлагали сделать коридор через временно оккупированную территорию, чтобы украинская делегация смогла заехать в Беларусь. Но украинцы отказались.

— Мы связались с польскими коллегами, и польские коллеги поддержали нас. Мы добрались в Польшу, на вертолетах страны НАТО BlackHawk мы перелетели на территорию Беларуси. Там и сели, и уже оттуда белорусским вертолетом долетали. Я думаю, что впервые вертолеты НАТО садились на белорусскую землю, — рассказал Резников.

Ранее глава украинского оборонного ведомства сказал, что ему было очень сложно согласиться на предложение президента Украины Владимира Зеленского отправиться на ту встречу:

— Я думаю, что худшим днем или самым трудным решением было быть в составе украинской делегации, которая отправилась в Беларусь после первых четырех дней войны. Цель заключалась в создании гуманитарных коридоров для спасения жизней мирных жителей. Было очень трудно сказать «да» президенту, когда он попросил меня, потому что я чувствовал глубокую ненависть к россиянам. И, как переговорщик, я знаю, что это эмоция, которая не приносит пользы. Это было ужасно — пожать руку врагу. <…> Было четыре встречи: три в Беларуси и одна в Турции. Скажу вам, что в первых трех мы совершенно не чувствовали себя в безопасности и даже сомневались, что вернемся домой, — рассказал Резников.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину стороны конфликта провели четыре раунда переговоров. Три из них прошли в Беларуси, один — в Турции. Позже диалог в таком формате прекратился.

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