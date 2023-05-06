Польша получит от США вертолеты Apache 6.05.2023, 2:03

Они будут размещены на восточном фланге НАТО.

Соединенные Штаты по собственным ресурсам предоставят Польше вертолеты Apache. Они будут размещены на восточном фланге НАТО.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет «Польское радио».

По его словам, вертолеты помогут усилить защиту страны и сделать невозможным нападение на Польшу с востока.

«Мы получили заверение, что армия США по собственным ресурсам предоставит нам вертолеты «Apache», которые хорошо работают с танками «Abrams». Машины пойдут на восточный фланг НАТО и будут закрывать Брестские ворота», - сказал Блащак.

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