В Сети обсуждают сложнейшую оптическую иллюзию 6.05.2023, 3:34

Только самые внимательные могут найти бутылку на изображении попугая.

Оптические иллюзии – это отличный способ улучшить свое внимание и улучшить навыки решения сложных проблем. Кроме того, это отличное лекарство от стресса и тревоги, ведь таким образом человек хоть на некоторое время отвлекается от всех проблем, пишет «Главред».

Как пишет Jagran Josh, новая оптическая иллюзия заставляет многих людей чесать затылок, поскольку только самые внимательные могут справиться с ее решением. На рисунке показана лесная сцена, на которой можно увидеть попугая вниз головой. И где-то на картинке прячется бутылка. Ваша задача – заметить ее как можно быстрее. На все про все у вас есть всего 10 секунд.

Только люди с острым зрением могут найти бутылку в течение установленного времени. То, как она слилась со сценой, затрудняет ее идентификацию с первого взгляда. Вы должны внимательно присмотреться к изображению, чтобы заметить спрятанную бутылку.

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