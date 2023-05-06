Кочанова предложила отдавать детей, которых отобрали у родителей, в монастыри 16 6.05.2023, 8:00

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Эту идею она «подсмотрела» в России.

Возможность организации при монастырях приютов для детей, чьи родители лишены родительских прав, обсудила председатель Совета Республики Наталья Кочанова с руководителями госорганов и Белорусской православной церкви (БПЦ), передает «Зеркало».

Кочанова рассказала, что идею передавать отобранных из семей детей в монастыри она «подсмотрела» в России.

«В ходе моего визита в Москву мы договорились с председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко, что посетим Покровский монастырь. Матушка Феофания нам показала приют для детей, чьи родители лишены родительских прав. В России разрешено при монастырях создавать приюты. В частности, в Покровском монастыре уже достаточно большой опыт работы с детьми. Последующая социализация воспитанников приюта показывает успешные результаты», — цитирует Кочанову пресс-служба Совета Республики.

Участники совещания обсудили вопросы возможности создания подобных приютов в Беларуси, законодательного регулирования их деятельности, определения источников финансирования, а также готовности церковных обителей к организации таких учреждений.

Скандальная пропагандистка Ольга Бондарева поддержала идею Кочановой и написала, что первым таким приютом «выбрана Гродненская обитель». Косвенно ее слова подтверждаются тем, что на опубликованных пресс-службой Совета Республики фотографиях со встречи присутствует настоятельница Гродненской обители (Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря в Гродно) Гавриила.

«Хочется, чтобы это оказалось тем, о чем думаю и на что надеюсь: что в стране таки закроют все эти шелтеры, СОС-детские деревни и прочие убежища и „комнаты, дружественные подросткам“», — написала Бондарева.

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