В США призвали пить водку вместо популярной текилы 1 6.05.2023, 8:02

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Кому помешали коктейли и при чем тут летучие мыши?

Текила, спиртной напиток на основе голубой агавы, все больше набирает популярность в США и вот-вот оттеснит на второе место водку. Но у этого достижения куча минусов — «ударное» производство текилы в Мексике вредит экологии и плодит отходы. С другой стороны, сама агава сильно страдает из-за изменения климата и деградации почвы, а вместе с ней и опылители растения — летучие мыши, пишет Time.

По информации Совета по дистиллированным спиртным напиткам США, алкоголь на основе голубой агавы, такой как текила и мескаль, активнее всего раскупался в стране в прошлом году и теперь близок к тому, чтобы обогнать водку (виски он уже отодвинул на третье место).

Но вот климатологи, в отличие от любителей коктейлей, этому совсем не рады: они говорят, что рост производства текилы приносит больше вреда, чем той же водки.

Дело в том, что по мексиканскому законодательству текила может производиться только в пяти определенных штатах страны — и нигде больше. Это значит, что готовый напиток приходится везти грузовиками на большие расстояния — от места изготовления в конечные пункты назначения, что никак не улучшает окружающую среду.

К тому же рост популярности текилы во всем мире уже привел к потере генетического разнообразия растений, поскольку производители переходят на высокоурожайные монокультуры, требующие все большего количества пестицидов. Зато водку можно приготовить где угодно — из зерна, сахарной свеклы или картофеля.

Кроме того, производство текилы и мескаля приводит к большому количеству отходов, а их неправильная утилизация загрязняет почву и водоемы — в результате возникают настоящие «мертвые зоны». А вот от изготовления водки образуется куда меньше отходов.

В свою очередь от деградации почвы, а заодно от глобального потепления сильно страдает сама голубая агава, которая служит сырьем для текилы. Единственный опылитель этого растения — мексиканская длинноносая летучая мышь, причем их отношения полностью симбиотичны. То есть ухудшение условий, в которых растут плантации агавы, напрямую бьет и по этим животным.

Что касается выбросов в атмосферу, здесь производство текилы и водки примерно на одном уровне: при изготовлении одного литра образуется примерно 3 кг углекислого газа — столько же получается в результате ежедневной зарядки смартфона в течение года. Однако в мире наладили производство такого сорта водки, при котором спирт перегоняется из воды и углекислого газа, захваченного из атмосферы, — теоретически это первый в мире алкоголь с отрицательным выбросом СО2.

«Так что, возможно, лучший способ спасти агаву, длинноносую летучую мышь и коктейль „Маргарита“ — пить водку», — резюмирует Time.

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