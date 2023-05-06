«Не позвали ведущим на свадьбу: сказали, слишком красивый» 5 6.05.2023, 8:24

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Сколько надо тратить, чтобы так выглядеть?

Алексей Холод к 29 годам успел побывать футболистом, моделью, работягой на стройке, ведущим. В итоге пришел к тому, чтобы зарабатывать в том числе благодаря своей внешности — но не только за счет нее. А сколько все это стоит?

Ехал в метро, позвали на кастинг моделей

В детстве Алексей хотел стать футболистом. Думал, быть спортсменом классно — вот хотя бы пример Криштиану Роналду, пишет «Онлайнер».

— Я видел себя спортсменом, мне нравилось внимание, которое могло быть в дальнейшем. Смотрел на известных футболистов и видел толпы поклонников, майки, представлял и себя таким. Постоянно тренировался, потом попал в БАТЭ, где играл до 17 лет, подавал надежды и привлекался в сборную своего возраста.

Потом случилась травма, из-за которой с профессиональным футболом пришлось завязать. Что делать дальше? Все решила случайная встреча с модельным агентом.

— Была зима, я ехал домой на метро в уггах, что уже странно, — смеется Алексей. — Но можно себе представить: среди футболистов встречаются смазливые парни, пижоны, которые любят внимание. Ко мне подошел какой-то мужчина, дал визитку и просто ушел. Я даже лицо его не запомнил.

Проходит полгода, я получаю травму, нахожу эту визитку, где написано что-то вроде «Ваш типаж подходит для съемок в рекламе». Думаю: класс, хочу попробовать! У меня такое убеждение, что лучше жалеть, что попробовал и не получилось, чем жалеть, что вообще не попробовал.

Звоню, меня приглашают на просмотр. Там уже свои правила. Говорят, снимите маечку — а у меня никакого опыта на тот момент, что делать и как проходить отбор.

Но первый настоящий кастинг оказался успешным, и скоро уже надо было паковать чемоданы за границу.

— Сначала не понимал, что надо делать. Думал, моделинг вообще не мое. Через три дня звонок от агента: «Тебя утвердили». Это были съемки для рекламы сока в Аргентине, в Буэнос-Айресе. Получаю разрешение от родителей, улетаю и понимаю, что это классно.

Я мечтал стать футболистом из-за славы, а слава вне футбола тоже может быть. И я при этом еще и деньги получаю, которых нет у сверстников.

Съемок становилось все больше, Алексей появлялся на билбордах и в рекламе на ТВ.

— Люди начинают меня узнавать, но потом я упираюсь в то, что одной внешности мало. Есть обложка, а дальше нужно развивать голос, если хочешь идти дальше. Начал работать ведущим «Спорт-пари», параллельно снимался в рекламе, клипах. На ТВ был около шести лет, вел эфир, когда мужчина выиграл джекпот в размере $2,5 млн. Потом понял, что развития нет, ушел. Параллельно продолжал сниматься. Для кого только не делали рекламу: были такие бренды, как Coca-Cola, Hugo Boss, билборды висели в Амстердаме, в аэропортах.

Был момент, когда я почти везде снялся, стал заезженным. Мне говорят: меняй прическу, набирай вес, худей. Но я был к этому не готов, поехал в Москву. Но работать там сложнее. Со мной не хотели разговаривать, я просто приехал под дверь за 30 минут до закрытия агентства, набрал и слышу ту же историю: «Пришлите портфолио на почту». А я отвечаю: «Стою у вас под дверью с ним». Варианта не открыть мне не было. Так что это история еще и про настойчивость.

Но и расценки там тоже другие. Снялся для Puma — получил $2500. Здесь для такой суммы надо 25 съемок.

Наверное, в тот момент, когда устроился на телевидение и продолжал сниматься, понял, что это моя основная работа и этим можно зарабатывать. Никто же раньше не верил, что этим можно зарабатывать. Реакция родителей была такой: если нравится, классно, но ты должен работать, иметь трудовую, где все написано, есть стаж. А то, чем я занимался, — это какие-то игрушки. Но эти игрушки переросли во что-то большее, что приносит удовольствие и деньги.

Пока после школы выбирал, сниматься дальше или нет, отучился в колледже на инженера-строителя, так что я мастер строительных работ. После учебы пошел на стройку к знакомому отца. Сначала был работягой, потом получил образование, стал мастером и начал руководить. Но я понимал, что это не мое.

Было сложно, я выделялся на стройке: лаковые туфли, штанишки, прическа — противоположность среднестатистического строителя.

Проработал практически год, пока директор не сказал: «Ты меня поблагодаришь через пять-десять лет, но это не твое, я тебя на стройке вообще не вижу». Получается, он был прав.

«За внешность спасибо родителям, это генетика»

Сейчас Алексей ведет разные мероприятия и свадьбы, по-прежнему участвует в съемках — и, конечно, в этой работе постоянно оценивают внешность.

— Я постоянно говорю родителям спасибо, это генетика, мне не пришлось ничего кардинально в себе менять.

В детстве я был лопоухим, боялся, что на всю жизнь останется, но уже перерос это, сейчас с ушами все нормально без внешних вмешательств. Но опять же есть фотограф, который мне сглаживает уши. Потом вижу билборд и думаю: «Да ладно!»

Еще лет в 11 ударился зубами о лестницу, кусочек зуба откололся. Обижало, если замечали. Но так и ходил, нарастил только тогда, когда устроился на телевидение.

— А сейчас чего боишься?

— Наверное, залысин, но у меня густой волос. Единственное, что я рано начал седеть, приходится делать камуфляж в барбершопе. Хотя многим даже нравится такая седина, говорят, это вполне нормально.

Кроме удачной генетики, нужны другие инвестиции в себя, признает Алексей. Пока главное вложение — постоянные занятия спортом. В его работе фигура тоже важна, поэтому он старается придерживаться своего рабочего веса — 81 килограмм при росте 180 сантиметров.

— У меня 48-й размер одежды, и для многих съемок это эталон. Наверное, набрать вес — это для меня определенный страх, потому что пропадут какие-то съемки, это будет уже другая история. Костюм и рубашка любого бренда садятся на меня как влитые, но когда набрал три килограмма, то уже замечал изменения.

Наверное, с учетом того, что я с детства играл в футбол, обмен веществ позволяет на ночь есть бургеры и пиццы. У меня есть рамки: я не могу выйти больше 50-го размера, заказчики не будут этому рады. Идеальным для съемок считается 48-й размер.

Меня все пугают: стукнет тебе 30, и вот посмотришь.

Встречался со знакомыми бывшими футболистами — некоторые такие плотненькие, у кого есть семьи. Меня пока это обходит стороной. Либо дисциплина не переедать и стараться есть в основном полезную еду, либо пока что работают гены и обмен веществ. Стукнет 30, тогда проверю.

Примерные траты в месяц:

Безлимитный абонемент в спорткомплекс — около 300 рублей.

Услуги барбершопа — 90 рублей.

Одежда — примерно 300—400 рублей.

Итого: около 690—790 рублей.

— В барбершопе делаю комплекс услуг для прически и бороды. Последнюю однажды предлагали сбрить ради съемок, я посчитал, что $100 за это мало, предложил в районе $200, но для заказчика было дорого. На одежду трачу немного, часто снимаюсь в рекламе брендов, у кого-то беру вещи для рекламы.

В будущем расходы могут вырасти. Условная «пенсия» у ведущих наступает намного раньше, чем у остальных, и с видимыми проявлениями возраста приходится бороться.

— Я очень часто улыбаюсь на праздниках и в жизни и даже не заметил, как начали появляться мимические морщины. Наверное, через годик уже бы что-то уколол. Если бы не мешало фотографиям, возможно, ничего бы не делал.

В кадре многих заказчиков мимические морщины смущают, все хотят видеть гладкое лицо — независимо от того, обработает фотограф снимок или нет.

Мне кажется, я буду ведущим долго благодаря внешности — но не потому, что я идол или секс-символ. Просто, имея внешние данные, легче конкурировать.

Но работа ведущим или моделью — история не только про внешнюю красоту, считает Алексей. И были даже случаи, когда она мешала.

— Сейчас снимаюсь уже больше 10 лет и раньше мог думать, что красивый — и пойдет, людям нравится. Теперь понимаю: мало быть красивым, к образу в Instagram должно быть дополнение. Когда ты ведешь мероприятие, людям должно быть интересно, они не будут просто смотреть на тебя. Раньше никогда не думал, что возьму в руки микрофон и смогу куда-то повести людей, а сейчас просто кайфую от этого.

Чтобы добиться чего-то, нужен титанический труд, а некоторые думают: ну, просто повезло. Людям проще сказать: его взяли куда-то, потому что он красивый. Меня раньше это обижало, потом я понял, что говорят за спиной те, кто находится позади тебя. Те, кто чего-то добился, не будут себя так вести.

В прошлом году на премии в ивент-сфере я получил звание самого красивого свадебного ведущего. Подумал: класс. Но есть и обратная сторона.

— В плане того, может ли ведущий быть красивее жениха?

— Честно скажу, у меня было несколько мероприятий, когда организатор звонила: «Леша, они даже не хотят с тобой встречаться, их смутила твоя красота». Иногда бывает наоборот. Говорят: «Мы даже боялись вам написать, у вас такие фотографии, а оказалось, вы в доску свой». Наверное, многие судят по обложке, а в душе я самый обычный человек.

«Был в шоке, когда узнал, сколько надо тратить девушкам»

— Часто делают комплименты?

— Чаще всего мне делали комплименты насчет глаз. И я всегда говорил, что это заслуга родителей, они очень красивые, я сам глаза себе не выбирал. Бывает, что и парни просят подсказать, где вещь купил, где стригся…

Вместе с комплиментами насчет внешности Алексей всегда получал и много женского внимания.

— Мне это нравилось, и, чего скрывать, девочки в школе засматривались на спортсменов. А я был весь такой недоступный, после уроков каждый день на тренировки. Но проблем с тем, чтобы познакомиться, не было, можно сказать, я всегда со своей внешностью выигрывал тендер, — шутит парень.

Теперь это уже неактуально: Алексей готовится к свадьбе со своей девушкой.

— Раньше девушки были активнее, но сейчас, может быть, видят фотографии с будущей супругой, поэтому такого внимания, как раньше, нет. Да оно и не нужно.

Меня называли бабником, как мне кажется, неоправданно: я слишком воспитанный. Люди видели обложку и сразу делали выводы. Девушки иногда как будто закрывались: приходим с другом в компанию — с другом общаются, а со мной нет. Думали: ой, наверное, бабник какой-то. Но спустя время они понимали, это не так.

Сейчас отношения с девушкой очень теплые и доверительные, у нас все хорошо, и, думаю, внешность уже не на первом плане. Да не нужно краситься, просто пудрой какой-нибудь пройдись, если хочешь, и это будет красиво, этого достаточно.

Я вообще в шоке, на самом деле. Раньше особо не интересовался, а сейчас начал глубже узнавать, сколько моя будущая супруга тратит на себя. Я шучу: а время на жизнь? Сегодня волосы, завтра брови, послезавтра массаж, а потом ногти. Девушек можно сравнить с дальнобойщиком, который полжизни проводит в кабинке, только женщина в это время выбирает одежду.

К изменениям во внешности отношусь нормально. Каждому свое, главное, чтобы было эстетично и нравилось самому человеку.

Каждый красив по-своему. Мне нравятся люди без комплексов: пусть весит 110 килограммов при росте 165 сантиметров, но она чувствует себя свободной. Очень кайфово наблюдать за такими людьми.

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