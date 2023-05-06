Для автомобилистов хотят ввести очередные изменения 1 6.05.2023, 8:57

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Какие новшества придумали на этот раз.

В Беларуси хотят в очередной раз обновить закон о дорожном движении. Возможные изменения касаются в том числе положений о водительских правах, порядка сдачи экзамена на категорию B. Законопроект разместили на национальном правовом интернет-портале.

Как пишет 1prof.by, в законопроекте среди прочего говорится, что водительское удостоверение будет считаться недействительным в случаях, если:

истек срок его действия;

владелец водительского удостоверения умер;

объявлен умершим;

признан безвестно отсутствующим;

выдано новое водительское удостоверение.

Поправки касаются и прохождения квалификационного экзамена на категорию «В». В актуальной на сегодня редакции законе говорится, что сдавать на право управления на машине с механической трансмиссией или без нее «в зависимости от пройденной в установленном порядке подготовки».

В проекте оговаривается, если экзамен на категорию «В» проходит с пометкой «только на автоматической трансмиссии», то автомашина должна быть без механической коробки передач. На обычную категорию «В» разрешат сдавать экзамен как на машине-«автомате», так и на механике.

Что касается полномочий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, то они существенно скорректированы. Если в действующей редакции Закона прописано, что ведомство проводит прием квалификационных экзаменов на право управления колесным трактором и самоходной машиной, осуществляет выдачу, обмен водительских удостоверений на право управления колесным трактором, самоходной машиной и талонов к ним, то в новой версии нормативного акта эти пункты упразднены. Судя по всему, Минсельхозпрод утратит такую возможность.

Напомним, в 2022 году для автомобилистов несколько раз вводили изменения.

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