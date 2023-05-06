В Крыму утром прогремели взрывы 6.05.2023, 9:02

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В оккупированном Крыму утром 6 мая прогремели несколько взрывов. После этого местные жители заметили дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Взрывы слышали жители Красногвардейского района оккупированного полуострова. После этого местные начали публиковать кадры, на которых заметен дым.

«В 8:05 хороший прозвучал грохот. Джанкой-Красногвардейск. В Красногвардейское был очень сильный хлопок», - пишут местные.

Позже оккупационные «власти» Крыма заявили, что якобы на севере Крыма сработала ПВО.

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