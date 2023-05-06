Минчанин показал свой классный дом, который построили за 5 месяцев 1 6.05.2023, 9:18

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Цена — как у однушки.

Этот дом в окружении реликтового леса Логойского района не продается — как говорится, «такая корова нужна самому». Он не претендует на элитность — это компактное строение с лаконичной архитектурой для отдыха на природе по цене однушки. Главные его достоинства — комфортные условия современного загородного дома, возможность проживать даже зимой и кратчайшие сроки строительства. Realt.by посмотрел на необычный дом минчанина, который возвели за пять месяцев.

Дом за 5 месяцев

Владелец этого одноэтажного коттеджа с плоской крышей и окнами в пол в лесном СТ под Логойском стройкой вообще не занимался — он просто заказал его у производителя модульных домов и через 5 месяцев приехал подписать акт приемки.

Модульные дома — это, по сути, обычные каркасники, которые собираются на производстве в теплом сухом цеху, и потом доставляются к месту установки в практически готовом виде. При этом строительные работы на участке минимальные.

Например, в нашем случае в пятне застройки сделали недорогой фундамент — забили железобетонные сваи. А еще вкопали септик и пробили скважину на воду. Строительство же дома велось параллельно — на производстве. На участок его доставили в виде четырех модулей-комнат.

Отделка снаружи и внутри была сделана еще в цеху — на фундамент дом встал сразу с окнами и даже плиткой в санузле. Мастерам на месте нужно было лишь заделать стыки модулей и подключить дом к внешним коммуникациям.

Такое стремительное развитие событий полностью устроило владельца — он получил загородный дом в СТ в короткие сроки и без своего непосредственного деятельного участия.

— Многие строят каркасники по классической схеме — наняли бригаду строителей, привезли им материалы, — рассуждает владелец дачи. — Но что, если зарядят дожди, а работники к этому времени не сделали крышу, или просто оставили пиломатериалы открытыми? Толку, что они были технической сушки. Не приехал, не проконтролировал — материал замочило. А в цеху нет дождей и снега, поэтому, если тебе сказали, что внутри сухая строганная доска, то она там реально будет сухой.

Но без проблем не обошлось. Главная трудность заключалась в доставке модулей к месту установки. Дело в том, что их перевозят на специальном трале для негабаритных грузов. И если по дорогам общего пользования такая техника передвигается без проблем, то несколько километров через лес, с нависающими на узким проездом елками, стало испытанием. Модули перегружались на вездеход с манипулятором и по одному отвозить к участку.

Работникам приходилось влезать на модули с бензопилами, чтобы срезать мешающие проезду ветки. Кроме того, владелец создал дополнительную проблему — глину, которую он достал из котлована под септик, он разровнял на въезде на участок. Под снегом она раскисла и ни одна штатная автотехника там не могла пройти.

— Мне потом сказали, что это был самый сложный монтаж в их практике, — говорит Кирилл.

Дом со стальным скелетом

Но от классического каркасника этот домик все же отличается — внутри него находится металлический каркас. Директор компании ModulArtHouse Андрей Артамонов объяснил, что «скелет» строения — из проката промышленной стали, и обеспечивает долговечность дома и жесткость модулей. Это гарантирует, что со стенами, с готовой отделкой ничего не случится во время перевозки и установки краном на фундамент. И он простоит долгие годы.

Металлическая силовая рама нижнего перекрытия обеспечивает жесткость пола — даже при свайном фундаменте он не «батутит». Еще один побочный эффект — возможность применять тяжелые плитные материалы ЦСП для обшивки низа дома. Материал не боится влаги и надежно защищает подполье от грызунов, поэтому дополнительные сетки здесь производитель не использует.

В остальном же это обыкновенный каркасник с конструктивом из бруса технической сушки и классическим пирогом утепления. Дом Кирилла утеплен 20 см каменной ваты — 150 мм между стойками, 50 мм по контробрешетке. В нем при желании можно проживать постоянно. Владелец, кстати, заезжал на дачу зимой — нагревается дом быстро, хорошо держит тепло даже в минус 15.

Так как в толще утеплителя находится металл, то созданы все условия, чтобы на нем не скапливался конденсат. Для этого со стороны жилых помещений создается паронепроницаемый барьер — под чистовой отделкой и имитацией бруса находится пленка пароизоляции с проклейкой стыков, проходов электрокабеля, розеток и труб.

Снаружи дом со всех сторон «обернут» паропроницаемой мембраной и обшит скошенным планкеном из хвойных пород без вентзазора. Вентилируется же фасад за счет вертикальных щелей в 3 мм между планкеном.

Деревянный фасад скомбинирован со вставками из металлопрофиля графитового цвета — выглядит лаконично и отлично вписался ландшафт участка с молодыми соснами.

Тепло ли в модуле?

Дом строился по типовому проекту StockHolm s54. Владельцы лишь внесли небольшие изменения по планировке, расположению розеток, установке сантехники и камина.

Детские комнаты совсем небольшие, но так как используются они только для сна, места хватает. Они прекрасно освещены — здесь установлены окна в пол, которые являются и дверью — можно сразу выйти на участок. С точки зрения пожарной безопасности отличное решение. Проектировщику респект — при столь ограниченной площади комнат он выкроил ниши под мини-гардероб.

Изначально владелец установил по электроконвектору в каждой комнате, но первый опыт эксплуатации этой зимой показал, что их столько не нужно — в минус 15 всего два конвектора справлялись с отоплением всего дома.

В гостиной установлен чугунный камин на дровах (6 кВт) — полчаса и в доме «как в Ташкенте». В условиях товарищества вещь необходимая — не замерзнешь, если вдруг пропал свет. Он покупался еще и для создания атмосферы уюта — приятно посидеть у огня под потрескивание дров.

В зоне кухни греет ноги теплый инфракрасный пол — уложен по пробковой подложке под ламинат. Кирилл говорит, что надо было его по всей площади дома раскладывать.

К летнему сезону владелец установил кондиционер, но его можно рассматривать и как основной источник тепла в межсезонье — он очень быстро прогревает воздух во всех комнатах.

Так как каркасные дома — это герметичные здания, в нем предусмотрена децентрализованная вентиляция со встроенными проветривателями в комнатах.

Дом получился с большой площадью остекления и в интерьере оно играет ключевую роль. Благодаря им в доме много света и лучше виды на участок. Окна энергоэффективные, с аргоном и специальным напылением, минимизирующие теплопотери.

Все оборудование спрятано в технологической нише — небольшом помещении между санузлом и спальней.

В общей сложности изготовление дома и монтаж на участке заняли 5 месяцев. Доделки внутри заняли еще неделю. Владельцы получили готовый к заселению дом — им оставалось лишь завезти мебель.

Конечно, многих заинтересуют вопрос: а сколько же такой модульный дом с современной архитектурой, инженерным оборудованием и готовой чистовой отделкой будет стоить? Именно такой проект с учетом фундамента обойдется как однушка — примерно 150 000 рублей. В этой цене нет только скважины, септика и мебели.

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