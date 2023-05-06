Лейбористы впервые за 20 лет имеют больше всего мандатов в органах власти в Англии 6.05.2023, 9:23

Результаты местных выборов.

Лейбористская партия Великобритании по результатам местных выборов в 230 местных органах власти в Англии стала крупнейшей партией на местном уровне, тогда как консерваторы – партия власти в Вестминстере – потерпели полное поражение.

Как сообщает BBC, об этом свидетельствуют результаты подсчета 99% голосов.

Результаты голосования в 229 из 230 местных советов показывают, что Консервативная партия теряет большинство в 48 из них, в общем теряя более 1000 местных депутатов и большинство в 48 советах – больше, чем худшие прогнозы политсилы.

Зато Лейбористская партия получает 536 мест и большинство в 22 советах, в частности таких ключевых регионах, как Суиндон, Плимут, Медуэй и Сток-он-Трент, где политсила надеется на успех на следующих всеобщих выборах.

Кроме того, оппозиционная Либерал-демократическая партия получила дополнительные 405 депутатов и большинство в 12 советах, а "зеленые" впервые в истории будут иметь абсолютное большинство в местной власти Мид-Суффолка, отмечает BBC.

По прогнозам вещателя, лейбористы в целом наберут 35% голосов на местных выборах в Англии, консерваторы – 26%, а Либерально-демократическая партия – 20%. Это наибольшее преимущество лейбористов над консерваторами на выборах с 2010 года.

Лидер лейбористов Кир Стармер уже заявил, что его партия готовится к победе на следующих выборах в парламент и теперь является крупнейшей партией в местных органах власти, опередив Консерватиную впервые с 2002 года.

Местные выборы в Англии стали первым серьезным испытанием для действующего лидера Консервативной партии Риши Сунака с момента его избрания в октябре 2022 года. Он ранее признал, что разочарован поражением его политсилы, но будет продолжать воплощать программу своего правительства.

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