Какие курсы валют установили обменники на длинные выходные 6.05.2023, 9:28

Доллар и евро подешевели.

Доллар и евро на нынешней неделе на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи подешевели. Посмотрели, какие курсы валют установили обменники на выходные. Самый выгодный для клиентов курс продажи банками доллара — 2,84 рубля, а евро — 3,13 рубля, пишет «Зеркало».

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,87 рубля («Альфа Банк», «Приорбанк», «Сбер Банк (Беларусь)), а ниже всего — 2,84 рубля («РРБ-Банк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк», «Паритетбанк», «РРБ-Банк», «Статусбанк», «Технобанк» — 2,82 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,17 рубля («Альфа Банк», «Белгазпромбанк», «Цептер Банк»), а ниже всего — в «БНБ-Банк» «РРБ-Банк», «Статусбанк» (3,13 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банк», «Статусбанк» — 3,094 рубля.

Российский рубль банки принимают по 2,7 рубля за 100 российских рублей (только «Паритетбанк» — 2,6995 рубля).

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,95 рубля за 100 российских рублей («Паритетбанк»), а самый низкий — 3,713 рубля («БТА Банк»).

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