Россияне закрыли Крымский мост из-за угрозы ударов
- 6.05.2023, 9:32
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Всех разворачивают назад.
Российские оккупанты приостановили движение по Крымскому мосту. Гражданским заявляют об угрозе ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Как утверждаются гражданские, движение по Крымскому мосту временно приостановлено из-за риска ракетных ударов. Всех разворачивают назад.
В то же время, по словам так называемого «министра транспорта Крыма» Николая Лукашенко, движение приостановлено якобы по техническим причинам.
«Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам и восстановится в ближайшее время. Приносим извинения за временные неудобства. Паромная переправа работает в обычном режиме», - утверждает так называемый «министр».