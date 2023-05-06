Россияне закрыли Крымский мост из-за угрозы ударов 6.05.2023, 9:32

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Всех разворачивают назад.

Российские оккупанты приостановили движение по Крымскому мосту. Гражданским заявляют об угрозе ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как утверждаются гражданские, движение по Крымскому мосту временно приостановлено из-за риска ракетных ударов. Всех разворачивают назад.

В то же время, по словам так называемого «министра транспорта Крыма» Николая Лукашенко, движение приостановлено якобы по техническим причинам.

«Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам и восстановится в ближайшее время. Приносим извинения за временные неудобства. Паромная переправа работает в обычном режиме», - утверждает так называемый «министр».

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