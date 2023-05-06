Банки вводят огромные комиссии за обслуживание валютных счетов 8 6.05.2023, 9:51

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Власти начали дедолларизацию экономики.

Банки начали вводить солидную комиссию за обслуживание валютных счетов. Так, у «БНБ-Банк» она составит для некоторых счетов 500 рублей, а у «Приорбанка» — 750 рублей в месяц. Почему финучреждения вводят такие огромные суммы за обслуживание? Об этом пишет «Зеркало».

Напомним, «БНБ-Банк» с 5 июня введет комиссию за ведение валютных счетов, на которых размещено от 50 тысяч долларов или евро. При этом сбор будут применять не по каждому отдельному счету, а суммарно по всем. Комиссия составит 0,1% от суммы на счету, при этом минимальный сбор будет 500 рублей.

«Приорбанк» объявил, что с 1 июня вводит ежемесячную комиссию за облуживание текущих счетов в долларах и евро. Она составит 750 рублей и коснется тех счетов, на которых хранится больше 50 тысяч долларов или евро.

Почему банки вводят такие комиссии

Как поясняет Officelife, Нацбанк Беларуси проводит долгосрочную политику дедолларизации, точнее, этот процесс касается обеих самых популярных у рядовых белорусов валют: как долларов США, так и евро. В то же время финансовый регулятор ведет системную и достаточно эффективную работу по снижению уровня инфляции и укреплению национальной валюты.

Эксперты, с которыми пообщалось издание Officelife, отмечают, что ставки на рублевые кредиты для юридических лиц снижаются и становятся вполне сопоставимы с валютными. При таких ставках привлекательность рублевых кредитов очевидно выше из-за отсутствия потенциальных курсовых рисков.

В то же время физические лица в принципе белорусскими банками не кредитуются в валюте — только в белорусских рублях.

Совокупность описанных выше факторов приводит к формированию у банков излишков иностранной валюты, которые банкам невыгоды: они несут затраты на привлеченную, но не выданную в виде кредитов валюту. А потому финансовые структуры стараются стимулировать клиентов менять валюту на рубли или выводить доллары или евро со своих счетов в принципе.

В последнее время становится все более очевидным тренд на развитие финансовых отношений с азиатскими странами, что увеличивает потребность белорусских банков в азиатских валютах, в частности китайских юанях, чья перспективность заметно растет.

Источник Myfin.by в «Приорбанке» подтвердил направленность на снижение валютных активов в белорусских банках. По его словам, к таким мерам рано или поздно придет большинство участников белорусского банковского рынка. В числе ожидаемых изменений в перспективе также снижение ставок по валютным вкладам на фоне более привлекательных предложений по рублевым депозитам. Ограничений по валютным переводам или валютно-обменным операциям, по данным нашего источника, в банке не ожидается. Однако возможны изменения комиссионных вознаграждений банков в сторону их увеличения.

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