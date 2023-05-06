Российский пропагандист: Паника и гиперупадническое настроение 6.05.2023, 10:18

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Z-блогеры начали искать крайних в провалах оккупационной армии.

Российская пропаганда начала искать крайних в провалах оккупационной армии. В неудачах россияне винят украинцев-коллаборантов.

Именно такие идеи транслировал в одном из своих последних эфиров пропагандист Армен Гаспарян, пишет «Диалог».

Он пожаловался на плохое настроение, которое усугубило известие о возможном выводе «вагнеровцев» из Бахмута.

«Открываешь Telegram - и тебе больше ничего не хочется… А, может, это и есть контрнаступление? Чтобы была такая паника, абсолютно гиперупадническое настроение, чтобы целиком и полностью все поносили друг друга, бесконечно кричали, искали измену. Вообще в такой обстановке можно работать?» - возмутился Z-пропагандист.

Он обвинил украинских перебежчиков в том, что Россия вляпалась в такую неприятную ситуацию с Украиной.

«Может, корень проблемы в завышенности определенных ожиданий? Может, корень проблемы в том, что годами странные люди рассказывали, больше всего в этом усердствовали бегуны с хутора (предатели Украины, сбежавшие в РФ - ред.), что стоит только прийти к границе, и «бандеровская» власть сразу сбежит в Германию? В результате эти завышенные ожидания не сработали. А очень тяжело всегда расставаться с идеологией, которая внутри тебя живет, как маленький кактус, и ты поливаешь ее каждый день, эта идеология тебя полностью устраивает… И, конечно, соприкосновение с реальностью очень болезненно», - заявил Гаспарян.

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