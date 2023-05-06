Осип от перенапряжения Telegram-канал «Ник и Майк»

6.05.2023, 10:23

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Чем больше страха и стресса у Лукашенко и внутри хунты, тем лучше.

Хунта вводит контроль на границе с россией. Официальная версия противодействие нелегальной миграции в условиях взаимного признания виз. Не ржать.

С 2021 года нелегальные мигранты, которых потоком гнали в Европу, никого не беспокоили. Их остановили только угрозы перекрыть транзит. Но ручьи текут и по сей день. А взаимное признание виз, оказывается, требует наличия погранконтроля. Когда визы не признавались, ездить было можно без него. Логики в объяснении нет изначально.

Объяснение в другом. Синепалый синегуб впервые за долгое время реально портит свои памперсы. Контрнаступление ВСУ и участившиеся «бавовны» в россии, включая унизительный взрыв над Кремлем, заставляют иначе взглянуть на безопасность. Боязнь реальной ответственности за участие в преступной войне заставляет идти на неординарные меры.

Чем больше страха и стресса у синепалого синегуба и внутри хунты, тем лучше. А страхи из фантазий, становятся все более реальными. Даже осип из-за перенапряжения.

Тем временем повар Путина собирается оставить Бахмут, а в Кремле отменяют ежегодный прием.

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