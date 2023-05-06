13-летняя украинка отказалась выступать на фестивале «Сан-Ремо» из-за допуска россиян 5 6.05.2023, 10:31

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Ее поступок поразил всех.

Юная украинская вокалистка София Самолюк из Киева отказалась участвовать в музыкальном фестивале «Сан-Ремо Джуниор» в Италии из-за допуска исполнителя из России. Вместо вокального номера 13-летняя украинка выступила с мощной речью.

«Дорогие зрители, я решила не петь сегодня. Я узнала, что здесь есть участник из России - страны, которая убила более 500 украинских детей. Поэтому я не могу выступать на одной сцене с представителем страны-террориста. Спасибо всем за понимание. Я верю, что в следующем году представителя этой страны не будет. Пожалуйста, поддерживайте Украину», - произнесла София перед итальянской публикой.

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