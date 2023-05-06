Мистика одинокого вождя Telegram-канал «СеропмПо»

6.05.2023, 10:45

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Икону, подаренную Путиным российским оккупантам, начали возить по воинским частям.

Когда отказывает разум, а в жизни преследуют постоянные неудачи, то обращаются к потустороннему. Это, пожалуй, относится к великому геополитику и его подчиненным. Рациональность заменяется мистикой вождя и религией.

Вот доказательство. В эту новость трудно поверить, но сообщает её официозный ТАСС. Икону, подаренную Путиным «группировке «Днепр», начали возить по воинским частям. Зачем?

Поясняет представитель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами протоиерей Вячеслав: «Командование группировки приняло решение пустить ее крестным ходом по частям и соединениями «Днепра» … я сопровождаю эту икону. Мы доставим ее во все части, и на передовой, и в тыловые подразделения, большая, маленькая часть – неважно».

По словам священнослужителя, для решения этой задачи потребуется больше месяца. Еще одна такая же икона была передана Путиным в штаб «Национальной гвардии «Восток». Ее, насколько можно понять из сообщения ТАСС, тоже будут перевозить и спустя какое-то время «две иконы должны будут «пересечься» в одной из точек в зоне СВО».

Клирик Вячеслав поставил точку: «Естественно, увидеть данный образ, полученный из рук президента, у себя в блиндаже - это почетно и радостно». У нас при этих словах перед глазами встал длинный ряд захоронений, погибших в ходе спецоперации, разрушения, беженцы, все то горе, которое принес Украине и России великий геополитик. Как священник вообще может произносить слово «радость» в сегодняшних трагических обстоятельствах?

Если бы Путин и его советники лучше знали российскую историю, то постарались бы избежать истории с иконой. Император Николай II был человеком, куда более близким к религии, чем Путин. Он, насколько помним, сам иной раз к войскам с иконой выходил (во время русско-японской войны). Но его религиозность, в том числе и внешняя, не помогла его правлению. Все рухнуло, конец государя, его семьи и слуг был трагическим. Лица с мистической жилкой в российском руководстве должны быть чуткими к таким совпадениям.

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