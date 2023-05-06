закрыть
6 мая 2023, суббота, 11:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

За Хатынью произошла серьезная авария фуры и легковушки

  • 6.05.2023, 11:43
За Хатынью произошла серьезная авария фуры и легковушки

Видеофакт.

О ДТП, которое произошло сегодня утром, сообщили сразу несколько читателей onliner.by. В районе половины одиннадцатого молодые люди проезжали мимо места аварии.

«Сразу за Хатынью, в сторону Витебска», — пояснили локацию очевидцы. На фото и видео, которыми поделились минчане, видно, что авария довольно серьезная: фура зарылась носом в землю на полосе отвода, а легковушку развернуло, один ее бок смят. Рядом — машина МЧС и сотрудники в форме (скорее всего, это Следственный комитет).

«Вероятно, кто-то из них выехал на встречку», — предполагает автор видео. Подробностей ДТП ГАИ пока не сообщала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

У нас сирень, у них сирена
У нас сирень, у них сирена Ирина Халип
Война доходит до Кремля
Война доходит до Кремля Владимир Фесенко
А так топали ножками
А так топали ножками Сергей Фурса
Планета Плюк времен отстоя
Планета Плюк времен отстоя Владимир Халип