За Хатынью произошла серьезная авария фуры и легковушки 6.05.2023, 11:43

Видеофакт.

О ДТП, которое произошло сегодня утром, сообщили сразу несколько читателей onliner.by. В районе половины одиннадцатого молодые люди проезжали мимо места аварии.

«Сразу за Хатынью, в сторону Витебска», — пояснили локацию очевидцы. На фото и видео, которыми поделились минчане, видно, что авария довольно серьезная: фура зарылась носом в землю на полосе отвода, а легковушку развернуло, один ее бок смят. Рядом — машина МЧС и сотрудники в форме (скорее всего, это Следственный комитет).

«Вероятно, кто-то из них выехал на встречку», — предполагает автор видео. Подробностей ДТП ГАИ пока не сообщала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».