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Fitch снизило рейтинг одного из белорусских банков до преддефолтного

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  • 6.05.2023, 11:59
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Fitch снизило рейтинг одного из белорусских банков до преддефолтного

Причина — перенос выплат по еврооблигациям.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте «Банка развития». Его снизили с СС до преддефолтного С. Об этом сообщается на сайте агентства.

Причина понижения рейтинга — перенос выплат купонов по еврооблигациям в долларах, которые были запланированы на 2 мая и 2 ноября этого года. Выплаты отложили на начало мая 2024 года.

«Если выплата по купону за май 2023 года е будет произведена инвесторам в течение 14-дневного льготного периода, мы будем считать это ограниченным дефолтом», — отмечает Fitch Ratings.

При этом кредитный рейтинг в белорусских рублях оставили на прежнем уровне — ССС.

«Банк развития» занимается кредитным финансированием экономики.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings занимается присвоением кредитных рейтингов, исследованиями и анализом рисков. Наряду со Standard & Poor’s и Moody’s входит в «большую тройку» международных рейтинговых агентств. Среди прочего на эти рейтинги ориентируются инвесторы.

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