Россия стоит на пороге своего поражения 1 Альфред Кох

6.05.2023, 12:09

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Альфред Кох

У путинских генералов есть три варианта.

Прошел один год и семьдесят дней войны. Все паблики пишут про отчаянное наступление «Вагнера» в Бахмуте. Типа: лебединая песня Пригожина, хочет к 9 мая взять Бахмут и красиво хлопнуть дверью. Но открываешь свежие карты ISW, а там - … ничего, никакого наступления. Все то же самое, что и вчера. Как это называется? Может, конечно, карты врут. Но это навряд ли…. Раньше за ними такого не замечалось.

А вот как бы не пришлось Пригожину уходить так и не взяв Бахмут. А куда ему деваться? Последних зеков он завербовал в конце ноября - декабре. И то, уже слезы. Контракты у него шестимесячные. После этого - помилование и прощай оружие. Продлевать контракты дураков нет. Таким образом кого не убили, те не сегодня, так завтра домой поедут. А основная масса (тех кого завербовали в сентябре, октябре и начале ноября) и вовсе уже уехала.

А с нового года зеков уже вербовало Министерство обороны. В свои части и в свои ЧВК. Так что у Пригожина прощальный гастроль намечается. Недаром он говорит, что ЧВК «Вагнер» скоро станет историей. Старое, профессиональное ядро настоящих наемников, прошедших Грузию, Сирию и Африку «солдат удачи» - повыбито: кто ранен, кто убит, а кто и навоевался уже досыта. А зеки осеннего наплыва - фсё…. Так что остается Пригожин генералом без армии.

А рассказы про снарядный голод - это в пользу бедных. Только что разговаривал с Агилом Рустамзаде. По его сведениям российская артиллерия в Бахмуте работает с прежней интенсивностью. Вот уже который месяц держится на одном уровне. Просто Пригожин соломки подстилает на всякий случай. Чтобы красиво уйти из Бахмута так и не взяв его и указать на стрелочников в лице Шойгу и Герасимова.

Впрочем, от пригожинской ретирады вряд ли что-то серьезно поменяется. Во-первых, он сам говорит, что на место его бойцов придут части МО РФ и значит дырки на фронте не возникнет.

А во вторых, сегодня Кадыров вызвался заменить ЧВК «Вагнер» своим отрядом быстрого реагирования «Ахмат». Поскольку численность отряда «Ахмат» составляет всего около тысячи человек и это не полноценная мотострелковая часть, а всего лишь легковооруженный полицейский спецназ, то ясно, что заменить ЧВК «Вагнер» он не может ни по численности, ни по набору вооружения.

К тому же хорошо известно, что Кадыров своих бойцов в пекло бросать не станет. А это значит, что никакой серьезной опасности пригожинские угрозы не несут. Так, собака лает - ветер носит. Поорет-поорет и опять заткнется на пару месяцев. А после этого тема сама собой умрет в виду окончательного исчезновения самой ЧВК «Вагнер».

Вообще, конечно, Пригожин придавал этой войне какой-то свой идиотский шарм. Эти постоянные инсталляции из трупов, кувалда, матюги в адрес путинских генералов, вымученная и нарочитая игра долларового миллиардера в «окопную правду» и «простого солдата»…

Все это нагромождение безвкусицы и фальши становилось даже каким-то пусть и китчевым, но стилем. Чтошшш… Прощай, дурилка картонный. Тупые, но сноровистые и по-тихому ушлые военные бюрократы сожрали тебя как младенца.

О скольких они съели из тех, кто был покруче и посильнее тебя. Достаточно только вспомнить Александра Лебедя и Льва Рохлина… По сравнению с ними ты - пигмей. А они их сожрали и вытолкали из армии так, что только косточки хрустнули…

Ведь известно, что российская армия испокон веку славилась не только любовью к «мясным атакам», но и безграничной и ненасытной своей бюрократией. Этими бесконечными дивизиями из одних генералов: маркитантов, квартирмейстеров, фуражиров, военных жандармов и прочих тыловых крыс… Это крысиная стая сожрет кого угодно. Вот, например, в настоящий момент они превращают в посмешище самого Путина. И поделом ему…

А впрочем, все это не имеет уже никакого значения. Все равно скоро, может быть уже завтра, а если не завтра, так через месяц, не через месяц, так через полгода, но всех вас, дорогие путинские генералы, ждет либо могила, либо тюрьма, либо (в лучшем случае) - позор и презрение человечества.

Ведь вы стоите на пороге своего поражения в этой войне. Потому, что наше дело - правое.

А значит враг (то есть - вы) будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, Telegram

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