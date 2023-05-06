«Ник и Майк»: Белорусских пропагандистов «белочка» давно не покидает 1 6.05.2023, 13:01

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В расход первыми отправляют тех, кого не жалко.

Кейс Захара Прилепина является продолжением истории с Дарьей Дугиной, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Внутренние разборки, в которых турбопатриоты являются не более, чем расходным материалом.

Внутриэлитные разборки, которые легко списать на украинских диверсантов в глубоком тылу, набирают обороты.

Одновременно такие случаи позволяют переключать повестку с невыгодных Кремлю событий. Прилепин на некоторое время затмит беспилотник над Кремлем. Даже, если выживет. Если нет, тем более.

Аналогичные методы будет применять и хунта. Со времен убийства всесоюзного старосты Калинина ничего не поменялось.

Только сейчас в расход первыми отправляют тех, кого не жалко. Всяких идеологов и пропагандистов.

Пропагандисту Красовскому уже везде мерещатся беспилотники. А многих его минских друзей «белочка» давно не покидает.

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