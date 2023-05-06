«Ник и Майк»: Белорусских пропагандистов «белочка» давно не покидает

«Ник и Майк»: Белорусских пропагандистов «белочка» давно не покидает1
- 6.05.2023, 13:01
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В расход первыми отправляют тех, кого не жалко.
Кейс Захара Прилепина является продолжением истории с Дарьей Дугиной, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».
Внутренние разборки, в которых турбопатриоты являются не более, чем расходным материалом.
Внутриэлитные разборки, которые легко списать на украинских диверсантов в глубоком тылу, набирают обороты.
Одновременно такие случаи позволяют переключать повестку с невыгодных Кремлю событий. Прилепин на некоторое время затмит беспилотник над Кремлем. Даже, если выживет. Если нет, тем более.
Аналогичные методы будет применять и хунта. Со времен убийства всесоюзного старосты Калинина ничего не поменялось.
Только сейчас в расход первыми отправляют тех, кого не жалко. Всяких идеологов и пропагандистов.
Пропагандисту Красовскому уже везде мерещатся беспилотники. А многих его минских друзей «белочка» давно не покидает.