«Россияне говорили, что «Кинжал» сбить невозможно» 6 6.05.2023, 13:11

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Что изменится после первого уничтожения Украиной российской гиперзвуковой ракеты.

В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что силы ПВО впервые сбили аэробалистическую ракету Х-47 «Кинжал» в небе над Киевской областью.

Насколько это неординарное событие, в эфире Radio NV объяснил украинский военный историк Роман Пономаренко.

«Россияне говорили и у нас писали о том, что «Кинжал» сбить невозможно. То есть если россияне их начнут применять, то наша ПВО будет против них бессильна. Теперь имеем, что мы один «Кинжал» сбили, а, соответственно, не такая уж это неуязвимая ракета», — говорит Пономаренко.

Если «Кинжал» действительно был сбит системой Patriot, то опыт пригодится не только Украине, предполагает он:

«Этот опыт будут анализировать, исследовать не только наши военные, но и военные стран НАТО, американцы, прежде всего, производящие эти ракеты. Это действительно достаточно интересное событие и в определенной степени даже наглое».

Однако, отмечает историк, россияне после этого инцидента не станут меньше применять эти баллистические ракеты:

«Они их и так не часто используют, потому что их у них не очень много. Запас таких ракет у них не очень велик. И они у них [хранятся], как стратегический запас на случай масштабной войны с НАТО. Они может бы и рады были засыпать нас этими ракетами. Но считают, что после того, как они «покончат» с Украиной, будут конфликтовать с другими странами НАТО. И для этого им тоже нужен какой-нибудь арсенал. И поэтому они воюют с нами, учитывая, что все, что у них есть, использовать нельзя, нужно оставить какой-то запас», — пояснил Пономаренко.

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