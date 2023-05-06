На дорожные тесты выехала новая Toyota Camry 6.05.2023, 13:35

Прототип новинки впервые попал в объективы фотошпионов в США.

На фоне слухов об отставке, к смене поколения готовится среднеразмерный седан Toyota Camry. Прототип новинки впервые попал в объективы фотошпионов в Мичигане (США), пишет «Автоцентр».

Тестовый мул окутан тяжелым камуфляжем, но некоторые особенности седана девятой генерации удалось рассмотреть. Судя по фото, он сохранил пропорции и габариты предшественника, и остался узнаваемым. У новой Camry более резкие линии передней части, а корма выглядит более гладкой. Фары, задние фонари и бамперы, вероятно, будут аналогичны тем, что используются в Crown.

По данным инсайдеров, в оснащение следующей Camry войдет современная цифровая приборная панель и мультимедийная система с крупным экраном. Еще ему обещан широкий пакет систем помощи водителю. В отделке будут использованы экологичные материалы.

В основу седана ляжет платформа TNGA-K, на которой базируется кроссовер Crown. Модель предложат с бензиновыми и дизельными двигателями. Также будет и гибридная версия. Дебют новой Toyota Camry намечен на конец этого года, а ее производство начнется в 2024-ом. На рынке новинка будет конкурировать с Honda Accord, Subaru Legacy, Nissan Altima, Kia K5 и Hyundai Sonata.

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