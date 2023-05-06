Азаренко и Хаддад-Майя в паре вышли в финал турнира в Мадриде

Азаренко и Хаддад-Майя в паре вышли в финал турнира в Мадриде2
- 6.05.2023, 13:50
В финале белорусско-бразильский теннисный дуэт сыграет с американками.
Белоруска Виктория Азаренко вместе с теннисисткой из Бразилии Беатрис Хаддад-Майя стали участницами финального матча на турнире в испанском Мадриде. Вчера поздно вечером по минскому времени они провели успешный поединок полуфинальной стадии, пишет «Прессбол».
Белорусско-бразильский тандем нанес поражение канадке Лейле Фернандес и американке Тейлор Таунсенд — 6:4, 0:6, 10:6.
Трофей будет разыгран в воскресенье, 7 мая. Азаренко и Хаддад-Майя выйдут на корт против соперниц из Штатов Кори Гауфф и Джессики Пегулы.