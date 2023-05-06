Азаренко и Хаддад-Майя в паре вышли в финал турнира в Мадриде 2 6.05.2023, 13:50

В финале белорусско-бразильский теннисный дуэт сыграет с американками.

Белоруска Виктория Азаренко вместе с теннисисткой из Бразилии Беатрис Хаддад-Майя стали участницами финального матча на турнире в испанском Мадриде. Вчера поздно вечером по минскому времени они провели успешный поединок полуфинальной стадии, пишет «Прессбол».

Белорусско-бразильский тандем нанес поражение канадке Лейле Фернандес и американке Тейлор Таунсенд — 6:4, 0:6, 10:6.

Трофей будет разыгран в воскресенье, 7 мая. Азаренко и Хаддад-Майя выйдут на корт против соперниц из Штатов Кори Гауфф и Джессики Пегулы.

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