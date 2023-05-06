Бумага в досье Путина Telegram-канал «СерпомПо»

6.05.2023, 13:54

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Решение российского диктатора ввести войска в Крым в 2014 году имело глубокие корни.

Билл Клинтон… «Как много в этих звуках для сердца русского слилось». Его знает и любит вся Россия. Красавец-президент. Высокий, статный. Умеющий говорить без бумажки. Словом, не то, что некоторые.

Скоро четверть века, как Билл Клинтон перестал быть президентом. На закате его второго срока явился на свет «наш» великий геополитический крепыш, щурясь на уходящее светило.

И вот, Билл Клинтон неожиданно, триумфально вернулся на российские информационные ленты. Американский президент высказался так: «Владимир Путин сказал мне в 2011 году, за три года до того, как взял Крым, что он не согласен с соглашением, которое я заключил с Борисом Ельциным».

Речь шла о Будапештском меморандуме – гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на передачу ею России советского ядерного оружия. Гарантом соглашения тогда выступили США и Великобритания. Клинтон добавил: «Он сказал, что не поддерживает это соглашение и не связан им».

То есть, получается, решение Путина ввести войска в Крым в 2014 году имело глубокие корни. Мы-то до сих пор считали, что это решение было продиктовано случайным стечением обстоятельств (Майдан, бегство Януковича). Получается, что Путин за несколько лет до этого уже высказывался в том смысле, что международные обязательства нашей страны для него ничего не значат и просто выжидал благоприятный момент.

Билл Клинтон передал важное свидетельство в досье Путина.

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