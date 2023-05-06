На гомельском радио прошли задержания 6.05.2023, 14:02

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Некоторых сотрудников уже осудили.

Правозащитникам сообщили, что 5 мая на рабочем месте задержали редактора гомельского радио и журналиста Сергея Красноборода и еще трех сотрудников радио — ведущих Жанну Минину и Анастасию Гриценко, звукорежиссера Артема Василькова.

Вчера в суде Центрального района Гомеля всех четырех задержанных судили по ч. 2 ст. 19.11 КоАП (распространение экстремистских материалов). Их дела рассматривали судьи Сергей Соколовский, Виктор Казачок, Сергей Карманович, Олеся Осипова.

Правозащитникам известно лишь решение суда по Сергею Краснобороду — 15 суток ареста за подписку на «экстремистский» телеграм-канал. Он находится в местном ИВС. Судьба других задержанных пока неизвестна.

Профили сотрудников уже удалены с сайта государственного радио.

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