Лукашенковские военные отрабатывают нанесение ракетных ударов
- 6.05.2023, 14:22
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Об этом сообщает Минобороны.
В ходе проверки боевой готовности ВС воинские части и подразделения лукашенковских ракетных войск приступили «к выполнению задач по предназначению», сообщает пресс-служба Минобороны.
«Военнослужащие отрабатывают вопросы планирования огневого поражения вероятного противника, непрерывного управления подразделениями ракетных войск, ведения высокоманевренных действий в условиях быстроменяющейся обстановки, а также выполняют учебно-боевые задачи по подготовке и выполнению ракетных ударов», – говорится в пресс-релизе.