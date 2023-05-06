Ученые: Жирафы гораздо умнее, чем считалось ранее 6.05.2023, 14:43

Они способны принимать решения, используя статистическую информацию.

В новом исследовании, опубликованном в Scientific Reports, ученые провели эксперименты с участием четырех жирафов (Giraffa camelopardalis) из барселонского зоопарка, чтобы выяснить, способны ли они делать статистические выводы. Ранее считалось, что лишь приматы и птицы могут использовать статистику, так как они имеют большой мозг по сравнению с размером тела, пишет techinsider.

Во время эксперимента ученые давали жирафу два варианта угощения, оба были спрятаны от животного в сжатом кулаке. Угощения брались из прозрачного контейнера, в котором в разных пропорциях лежали предпочтительные ломтики моркови и менее предпочтительные ломтики цуккини. Животные видели, что находится в контейнерах, но не знали, какое лакомство спрятано в сжатом кулаке исследователя.

В разных условиях контейнеры содержали разные пропорции лакомства: либо 20 морковок и 100 кабачков, либо 100 морковок и 20 кабачков. Другая комбинация включала 20 морковей и 100 цукини в одном контейнере и 20 моркови и 4 цукини в другом. В окончательном варианте в одном контейнере было видно 57 моркови и 63 цукини, а в другом — 3 моркови и 63 цукини.

Во всех экспериментах животные выбирали лакомство из тех контейнеров, где была большая вероятность получить любимое лакомство. В среднем жирафам требовалось всего 1,2 сеанса, чтобы выбрать правильный контейнер как минимум в 17 из 20 испытаний.

Результаты показывают, что жирафы способны оценивать соотношение овощей в контейнере и взвешивать шансы на успех так же, как птицы и приматы. Следовательно, для статистического мышления большой мозг не так уж и важен.

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