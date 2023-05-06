Куда Кочанова хочет отправить сирот 2 6.05.2023, 14:52

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Лукашистка решила взять пример с очень спорной практики в России.

Лукашистка Кочанова предложила по российскому примеру организовать при монастырях приюты для детей, чьи родители лишены родительских прав. «Салідарнасць» объясняет, почему эта инициатива носит скандальный характер.

5 мая Кочанова провела совещание с руководством государственных органов и Белорусской православной церкви. И вот что предложила:

– В ходе моего визита в Москву мы договорились с председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко, что посетим Покровский монастырь. Матушка Феофания нам показала приют для детей, чьи родители лишены родительских прав. В России разрешено при монастырях создавать приюты. В частности, в Покровском монастыре уже достаточно большой опыт работы с детьми. Последующая социализация воспитанников приюта показывает успешные результаты.

Покровский монастырь в центре Москвы Кочанова посещала в ноябре 2022 года – в сопровождении Матвиенко и матушки Феофании. Последняя, как писали СМИ, за несколько лет до этого купила автомобиль Mercedes-Benz S-класса почти за $140 тысяч. Но это мелочи, важно другое.

В 2020 году директор российского благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава опубликовала резонансный пост, в котором рассказывалось о порядках в детском приюте при Покровском монастыре – со слов ее коллеги по хоспису, которой пришлось жить в приюте. Приведем несколько отрывков оттуда.

«В одной комнате жили 4 девочки. Когда правила ужесточили, в одну комнату поселили 10 девочек».

«На встречи с родственниками был лимит – один раз в две недели. Встречаться можно было на территории монастыря. Сначала один на один, а когда правила ужесточили – только в присутствии монахини. Две маленькие девочки очень плакали, когда мама приезжала, тогда маме запретили приезжать. Против родители всех настраивали».

«Игуменью ужасно боялись. Она к нам редко приходила, помню только, что она все время только ругалась».

«Наказания. Пока мы были школе, монахини ежедневно проводили обыск у нас в комнате. Проверяли под подушкой, под матрасом, шкаф. Если в шкафу был бардак – все вещи выбрасывали на пол. У меня часто был бардак в шкафу.

Наказывали за воровство, если нагрубишь, если плохо уберешься. Если между завтраком, обедом ужином тебя засекут с едой. Если не слушаешься, если молитвы не читаешь. Нас не били, наказание было в количестве земных поклонов или дополнительном послушании».

Утром мы ходили в школу, а вечером у нас были послушания. В трапезной для монахинь накрыть на стол, мыть посуду, резать салаты. Уборка коридоров, уборка в храме, следить за свечами в храме. За нами ходили и проверяли, если мы убрали плохо, нужно было все переделывать. Летом нас возили на подворье, там были поля с картошкой, мы должны были их пропалывать – с утра и до обеда каждый день.

«Мясом не кормили никогда. Понедельник, среда и пятница – постные дни».

«В монастыре была комната, где хранилось все для праздников – вино, наливки, красивая посуда. Комната не запиралась. Мы воровали там вино. Пили несколько раз в неделю, часто мы были пьяные, не могли встать, вели себя неадекватно. Один раз нам всем было очень хреново от вина, нас рвало. Монахини сказали, что мы все отравились едой».

«Нам говорили, что вы отучитесь и куда захотите поступите. Но практически было не так. Девочка хотела поступить в медицинский институт, а ее хотели сделать монахиней, ее выгнали из-за этого из монастыря. Был случай, что девочке не разрешили доучиться в институте и сделали ее сначала послушницей, потом монахиней».

Что еще важно отметить: такое отношение к детям в российских монастырях – вовсе не новость. Более того, некоторым приходится намного хуже.

В 2010 году разгорелся скандал вокруг Свято-Боголюбского женского монастыря во Владимирской области. Сбежавшие из приюта несовершеннолетние воспитанницы рассказали, как матушки-воспитательницы за малейшую провинность жестоко стегали их ремнем, сажали в карцер (по-церковному — в затвор), морили голодом, лишали сна, заставляли бить многочисленные земные поклоны.

В 2020 году в СМИ вспылала информация, что в Среднеуральском женском монастыре под Екатеринбургом детей наказывали не только плохими оценками или беседами, но и физически. В конце того же года там задержали скандально известного схиигумена Сергия (Романова): его отлучили от церкви и лишили сана.

Несколько лет назад в России вышла книга Марии Кикоть «Исповедь бывшей послушницы». Среди прочего она написала, что поскольку детский приют подчиняется монастырскому уставу, то кроме обязательных уроков дети постоянно работают, у них нет времени для отдыха.

«Сколько угодно можно нахваливать приюты при монастырях, но по сути, это все те же детские дома, как казармы или тюрьмы с маленькими заключенными, которые не видят ничего, кроме четырех стен… Здоровую психику в таких условиях сохранить невозможно», – написала Мария Кикоть.

Но, как видим, подобная информация вовсе не смущает Наталью Кочанову, решившую взять пример с очень спорной практики в России.

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