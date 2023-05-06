Экс-главе творческого объединения «Пагоня» Геннадию Дроздову присудили три года колонии 6.05.2023, 15:14

Приговор вынес судья Евгений Писаревич.

Бывшему руководителю творческого объединения «Пагоня» Белорусского союза художников, 64-летнему Геннадию Дроздову, присудили 3 года лишения свободы, сообщило «Радыё Свабода».

Такой приговор 4 мая в Минском городском суде озвучил судья Евгений Писаревич. Подробности неизвестны.

Процесс над художником начался 2 мая. Дроздова обвиняли по ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них) и ч. 1 ст. 361-4 (содействие экстремистской деятельности) Уголовного кодекса.

О задержании художника в середине августа 2022 года тогда сообщил белорусский совет культуры. Кроме того, в одном из провластных телеграм-каналов появилась видеозапись с Дроздовым и сообщение, что задержали «творческую личность», прибывшую из Украины.

У него силовики якобы обнаружили совместные фотоизображения с украинскими военными. Кроме того, утверждалось, что в 2020 году художник якобы «принимал непосредственное участие в блокировании дорог, общался с радикально настроенными оппозиционерами, разрабатывая планы акций «прямого действия».

На видеозаписи Дроздов сказал, что «задержан сотрудниками милиции неизвестно за что». На кадрах из квартиры художника были видны небольшие национальные флаги и бело-красно-белые ленты, разбросанные книги и картина с известной активисткой Ниной Багинской.

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