ГАИ стала проверять багажники белорусских водителей 6.05.2023, 15:35

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Сотрудники минской Госавтоинспекции стали заглядывать в багажники автомобилистов — чтобы проверить наличие огнетушителей. Тематические рейды они устроили совместно с инспекторами МЧС, о чём постфактум (отчитались telegraf.news ) на своих страницах в соцсетях.

В частности, на днях такой рейд прошёл в Советском районе Минска. Инспекторы ГАИ проверяли у водителей документы, а сотрудники — наличие огнетушителей, а также их исправность. Они также напомнили водителям алгоритм действий при пожаре, сообщили в минской Госавтоинспекции.

«Чтобы сохранить авто, нужно быть готовым самим потушить пожар», — подчеркнули в ГАИ.

Отметим, что огнетушитель не всегда помогает справиться с внезапным возгоранием автомобиля на дороге, но позволяет уменьшить ущерб, пока вы дожидаетесь приезда спасателей, а порой — даже спасти чью-то жизнь.

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