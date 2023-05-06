Агрономы раскрыли технологии подготовки и посадки картофеля 2 6.05.2023, 15:59

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Простые рекомендации белорусам, которые хотят получить максимальный урожай.

Задача каждого дачника, сажающего картофель, предельно ясна: выжать с минимума площади максимум урожая. Для её решения на сегодняшний день есть довольно много технологий различной степени хитрости, пишет «АиФ».

По классике

Традиционная посадка «под лопату»: семенной клубень укладывается на глубину 10–12 см (половина лопатного штыка), расстояние между лунками 35 см, между рядами – 70 см. По мере роста ботвы – трёхразовое окучивание. Способ прост, эффективен и не особенно затратен. Но есть и минус: не годится для почв с изрядной примесью песка – земля будет пересыхать.

На полный штык

Лунки выкапываются уже на полный штык – 25 см. Клубни раскидываются и слегка присыпаются почвой. По мере роста ботвы подсыпаете почву. В итоге клубень оказывается на оптимальной глубине, и не надо тратить силы на окучивание.

Задействуем коробки

На дно большой картонной коробки надо уложить несколько слоев дёрна корнями вверх. Клубни высаживают так, чтобы до краёв стенок оставалось не менее 15–20 см, и по мере роста ботвы досыпают почву. Способ родился из наблюдения: урожай картофеля на целине (дёрн здесь играет роль этой самой целины) наиболее высокий.

Картофель в мешке

Это облегчённая модификация предыдущего способа. В мешки насыпают землю, примерно наполовину высоты, закатывают свободные части мешков, подобно рукавам, и высаживают клубни. По мере роста ботвы мешки раскатывают и досыпают почву. Особенное удовлетворение огородники получают при уборке – из мешка вытряхивают содержимое и просто собирают клубни. Главная проблема – необходимость тщательно следить за влажностью почвы. Из-за небольшого объёма содержимое мешка очень быстро пересыхает.

«Пирамидальная» технология

С этой нашумевшей в своё время технологией выращивания картофеля связываться не стоит. Суть её в том, что клубни высаживаются в невысокий деревянный короб, который по мере роста ботвы надстраивают и заполняют землёй. Однако как только на концах столонов начинается формирование клубней, рост новых столонов останавливается. Несмотря на столь трудоёмкие ухищрения, урожайного чуда не происходит.

Как готовить почву

– Прорыхлите почву и очистите от сорняков. Если она тяжёлая, внесите смесь из песка и торфа. Соотношение: 3:1, – напоминает агроном Михаил Воробьёв. – Что касается удобрений, то пополните запасы органики, внеся компот, перегной или перепревший навоз, а при посадке клубней в каждую лунку добавьте полгорсти золы. Если прошлой осенью вы вносили минеральные удобрения, сейчас можно воздержаться от них. Если нет, добавьте аммиачную селитру и сульфат калия (2 кг удобрения на сотку площади). Можно добавлять их в лунку при посадке – 1/3 чайной ложки на лунку. Но главное правило сейчас – лучше недокормить, чем перекормить. Это может отрицательно сказаться на количестве урожая и на качестве полученных клубней.

Что и зачем делать с клубнями

– Первый пункт подготовки клубней к посадке – рассортировать их по весу, – рассказывает агроном Пётр Синьковский. – Те, которые тянут на 75–120 г и более – крупные, 55–70 г – средние и 25–50 – мелкие. Для чего это нужно? От величины зависит срок появления всходов. Большие вылезут раньше, мелкие – позже. Поэтому каждой градации клубней надо выделить отдельную грядку, а не смешивать их, чтобы одни кусты не подавляли другие.

Второе дело – это обеззараживание. Поместите клубни в раствор марганцовки (1 г на 10 л воды) или борной кислоты (50 г на 10 л воды) на 30 минут. Затем просушите.

Желательно, конечно, и проращивание. Разложите клубни в один слой (можно просто на полу, можно в ящиках) в помещении, где солнце пребывает не менее 10 часов в сутки, а температура +20... 22°С. Ростки должны появиться через 7–10 дней.

Кстати, эта же процедура поспособствует и озеленению клубней. Так они поднакопят соланина – вещества, вредного для человека, зато отпугивающего болезнетворные грибки и бактерии.

При недостатке посадочного материала (и просто так, в целях экономии) можно разрезать клубни. Средние – на две части вдоль, крупные – на 3–4 части (с таким расчётом, чтобы на каждом куске было не менее двух «глазков»).

Но всё-таки сажать клубни предпочтительнее целыми. Разрезанные, в случае если лето выдастся прохладным и дождливым, очень склонны к загниванию.

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