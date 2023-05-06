Индекс БТГр 6.05.2023, 16:08

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Военный эксперт раскрыл правду о возможностях российских оккупационных войск.

Думаю, что все слышали об «Индексе Биг-Мака», который является неофициальным способом определения паритета покупательной способности, пишет для site.ua известный украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Это действенный метод, позволяющий определять, например, благосостояние населения. Поговорим об индексе БТГр?

На протяжении всего 2022-го и вот уже в 2023-го года, я неоднократно слышал вопросы о возможностях российских оккупационных войск наступать и захватывать новые территории. И практически всегда возникала дилемма. На подобный вопрос, можно было ответить максимально коротко: «Да» или «Нет» или подробно.

Короткий ответ, зачастую не позволяет изложить многие, очень важные аспекты для понимания. Когда ты не упоминаешь какую-то деталь, тебя сразу же могут обвинить в непрофессиональности и маргинальности. То есть, краткость - не всегда сестра таланта, а зачастую, мачеха нераскрывшегося гения.

Но подробный ответ обычно занимает много времени, поскольку он в себя вмещает учёт огромного количества факторов, как организационного порядка, так и внешнего. Зачастую это терминология, которая чужда обычному человеку и так перегруженному стрессами и информацией.

В этой связи я, для лучшего понимания, стал использовать фактор соединений типа батальон-тактическая группа как основной показатель способности войск вести боевые действия в наступлении, либо обороне. Эдакий обобщённый индекс БТГр для практически всех ситуаций. И он ни разу меня не подвёл.

Что такое индекс БТГр? Это расчётное сравнение возможностей группы войск с учётом разделения её на полноценные БТГр. В зависимости от соответствия комплектации этих войск такому разделению, а так же соответствия функционалу, делается вывод о их боеспособности и эффективности.

За основу расчёта всегда берётся стандартная штатная комплектация БТГр: 11 танков, 33 ББМ, 12 САУ, 12 РСЗО, 3 ЗРК/ЗРПК и 3 РЭБ. Так же в состав входят подразделения с ПЗРК, ПТРК и миномётная батарея. Но нас в первую очередь волнует основа — техническая компонента и её соответствие штату.

Далее учитываем стандарт БТГр в наступлении и обороне. В наступлении одна полностью укомплектованная БТГр с налаженной системой снабжения и управления может охватывать фронт от 2 до 4 км. По мере недостатка того или иного компонента уменьшается и функционал БТГр, снижается эффективность.

Кроме того следует учитывать и прочие факторы (коэффициенты), такие как специфика местности, высоты, например, логистика и ряд других. Но в основу закладывается именно возможность БТГр выполнять в этих условиях поставленные задачи, в рамках своего непосредственного функционала.

Наглядные примеры на группах РОВ.

Группа войск «Центр» количественно сопоставима с 100 БТГр. Комплектация:

Танки – 370, вместо штатных 1 100

ББМ –1000, вместо штатных 3 300

Артиллерия ствольная – 500, вместо 1 200

РСЗО – 200, вместо штатных 1 200

Группировка РОВ «ЮГ» сопоставима с 150 БТГр. Комплектация:

Танков — 300, вместо штатных 1 650

ББМ – 900, вместо 4 950

Артиллерия ствольная – 750, вместо 1 800

РСЗО – 250, вместо 1 800

Группировка РОВ «Восток» сопоставима количественно с 114 БТГр. Комплектация:

Танков – 390, вместо 1 254

ББМ – 1 280, вместо 3762

Артиллерия ствольная – 770, вместо 1 368

РСЗО – 160, вместо 1 368

Группировка РОВ «Днепр» сопоставима количественно с 80 БТГр. Комплектация:

Танки – 180, вместо штатных 880

ББМ – 600, вместо штатных 2 640

Артиллерия ствольная – 350, вместо 960

РСЗО – 24, вместо штатных 960

Таким образом, практически каждая группировка РОВ не имеет штатной комплектации своих подразделений, что критически сказывается на их возможностях полноценно выполнять боевые задачи. При этом важен и другой момент — даже учтённая в расчётах техника не всегда боеспособна.

Фактически, процент небоеспособной техники является именно тем фактором (коэффициентом), который так же влияет на расчёт с помощью «Индекса БТГр». Например, на левобережной части Херсонской области у РОВ частично или полностью небоеспособной техники около 20%, что следует так же учитывать.

Из этого можно сделать выводы о возможностях той или иной группы войск осуществлять наступательные действия, а так же их способностях держать тот или иной фронт в обороне. Причем «индекс БТГр» никогда не подводит, хотя и имеет свои нюансы.

Например, прекрасно известно, что в составе РОВ на сегодняшний день нет полноценных БТГр и российское командование приспосабливается к новым условиях, создавая разного рода гомункулусы типа «Штормов», «Штурмов» и прочих недо-БТГр и рот на стероидах. Это вынуждает их иначе использовать ресурс.

Например, ещё в середине 2022 я отмечал, что из-за высоких потерь РОВ вынуждены сужать фронт наступления для стандартной БТГр до 1 км. Сейчас же количественно, по л/с, порою, на 1 км в наступлении у РОВ может приходится до 3-4 БТГр. Тот же Угледар как ярчайший пример.

Однако это не коим образом не сказывается отрицательно на расчёте их возможностей в наступлении или обороне, поскольку индекс одинаково работает для любого извращения сумрачных «гениев», будь-то ЧВК «Вагнер», или «Факел», или «Шторм». Потому как есть стандарты для таких операций.

Надеюсь, что «Индекс БТГр», благодаря своей простоте и безотказности, поможет каждому рассчитывать возможности той или иной группы вражеских войск, не дожидаясь, что там расскажут эксперты. Конечно, есть ряд нюансов, назовём их так, сопутствующих коэффициентов, но в целом — юзабельно.

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