Сколько сейчас стоят овощи, фрукты и ягоды на минской Комаровке? 1 6.05.2023, 16:13

На рынке появилась первая черешня.

В Минске на Комаровском рынке уже появились первые абрикосы и черешня. Есть на рынке клубника — она подешевела, первая весенняя зелень, а еще киви, апельсины и яблоки. «Минск-Новости» прошлись по главному рынку Минска и посмотрели, что там почем продают.

Абрикосы на Комаровке стоят от 40 до 70 рублей. Есть и черешня. Ее можно найти за 17,99. В целом разброс от 20 до 40 рублей. Справедливости ради, колоссальной разницы между черешней за 17,99 рубля и за 32 рубля журналистами не было замечено.

Клубнику можно найти по 12 рублей. Правда, это мелкая ягода, чуть покрупнее — уже по 30 рублей. Есть и по 55 рублей за кило.

Киви от 3 до 65 рублей за килограмм. Продавцы поясняют: 3 рубля — минимальный ценник за привычную нам зеленую, с выраженной кислинкой ягоду. Дороже — это за сорт «голд» — более крупные по размеру, с желтой сладкой мякотью.

Виноград от 8,5 до 35 рублей за килограмм. Апельсины — от 3,5 до 35 рублей за кило. Яблоки можно купить как за 1,99, так и за 25 рублей за кило. Подешевле — местные и молдавские, подороже — из Франции.

— На мой вкус, сорт «семеренко» (некрупные зеленые плоды с плотной мякотью и ярко выраженной кислинкой) ни в чем не уступает тому же французскому «грэнни смит», — рассуждает покупатель Сергей. — И стоит почти в семь раз дешевле. Если не видно разницы, зачем платить больше? Тем более что яблоки в нашей семье любимый фрукт и «разлетаются» только так.

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