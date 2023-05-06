Британский флот отправился на перехват кораблей РФ с «Калибрами»2
- 6.05.2023, 16:18
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Кремль решил продемонстрировать свои «военные возможности».
Пять российских военных кораблей в сопровождении двух вспомогательных судов появились в четверг, 4 мая, в территориальных водах Великобритании, сообщает британская газета The Sun.
По данным издания, корабли были оснащены, в частности, крылатыми ракетами «Калибр», дальность полёта которых составляет 2400 километров.
Британский флот отправил вслед за российскими судами в Северное море собственный фрегат, который проследил за тем, чтобы все объекты покинули водное пространство Соединённого Королевства.
Издание The Sun уточняет, что военные корабли России, которые прошли рядом с берегами Великобритании, способны нести ядерное оружие. Некоторые аналитики предположили, что таким образом правитель РФ Путин решил продемонстрировать свои «военные возможности».
В это время в Норвежском море проходят крупные учения НАТО по поиску подводных лодок. В тренировках принимают участие корабли из Великобритании, Германии, США и ряда других стран.