Британский флот отправился на перехват кораблей РФ с «Калибрами» 2 6.05.2023, 16:18

3,144

Кремль решил продемонстрировать свои «военные возможности».

Пять российских военных кораблей в сопровождении двух вспомогательных судов появились в четверг, 4 мая, в территориальных водах Великобритании, сообщает британская газета The Sun.

По данным издания, корабли были оснащены, в частности, крылатыми ракетами «Калибр», дальность полёта которых составляет 2400 километров.

Британский флот отправил вслед за российскими судами в Северное море собственный фрегат, который проследил за тем, чтобы все объекты покинули водное пространство Соединённого Королевства.

Издание The Sun уточняет, что военные корабли России, которые прошли рядом с берегами Великобритании, способны нести ядерное оружие. Некоторые аналитики предположили, что таким образом правитель РФ Путин решил продемонстрировать свои «военные возможности».

В это время в Норвежском море проходят крупные учения НАТО по поиску подводных лодок. В тренировках принимают участие корабли из Великобритании, Германии, США и ряда других стран.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».