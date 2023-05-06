«Это агония»: что происходит в Бахмуте и куда бежит «Вагнер» 1 6.05.2023, 16:50

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Объяснил спикер Восточной группировки ВСУ.

В России не угасает истерия по ситуации на поле боя в Украине. В последнее время у главного пессимиста России – террориста Игоря Гиркина – появился конкурент. Теперь о постоянной нехватке боеприпасов, контрнаступлении ВСУ и необходимости завершать так называемую «СВО» говорит главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Сейчас он говорит, что если ему не дадут боеприпасы, то 10 мая он выведет свои войска из Бахмута «зализывать раны» где-то в тылах.

Что означают истерические заявления Пригожина, сколько «вагнеровцев» ликвидировали под Бахмутом за время боев, какая ситуация на том направлении и что помогает держаться украинским воинам - рассказал «Апострофу» представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

- У всех на устах новая истерика Пригожина. Врет или это отчаяние?

– Здесь надо совсем с другого угла смотреть. У нас почему средства массовой информации обращают внимание на то, выйдет он или нет, дают ему припасы или не дают. А на самом деле, за этим всем теряется невероятный подвиг наших Сил обороны, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Пограничной службы и всех, кто бьет врага в Бахмуте и по сути выбил эту группировку «Вагнера».

На самом деле, первопричина в том, что они несут в Бахмуте колоссальные потери, и в том, что у них нет уже откуда их восполнять. В тюрьмах пошла огласка по сарафанному радио, что это будет билет в одну сторону. Плюс там сейчас Шойгу тоже пытается заключенных уже в свои структуры, в так называемые штурмовые отряды «зет» набирать. Поэтому у Пригожина с этим проблема и появляются эти сказочки о том, что ему боеприпасов не дают. Он весь месяц истерит, делает провокации, чтобы максимально найти какую-то причину, почему он не может выполнить задачи, которые он взял на себя.

Еще раз повторяюсь: все эти заявления, вся эта истерика – это благодаря героизму и профессионализму Сил обороны Украины, которые сбили «спесь» из якобы непобедимой организации «Вагнера», которая в Сирии себя показала. Мы обещали месяц назад, что Бахмут будет их последним рубежом. В сущности, оно так и есть, хотя он месяц назад это отрицал.

- Пригожин 10 месяцев фактически пытается «взять» Бахмут. Есть ли у нас хотя бы приблизительное понимание того, сколько их мы там убили?

– Еще идет подсчет, потому что там еще валяется много неубранных. Даже по самым консервативным оценкам американцев, около 20 000 только убитых. И это очень консервативные оценки, это очень взвешенные данные с максимальной верификацией потерь. Этот анализ будет продолжаться, но счет идет на десятки тысяч.

На самом деле все должны помнить, что речь идет об украинском районном центре. После того, как мы организованно отошли от Северодонецка и Лисичанска с целью сохранения своих сил, нанеся врагу значительные потери, они надеялись, что на наших глазах быстро зайдут в Бахмут. И первые термины «взятия» Бахмута были назначены еще в июле 2022 года, однако они до сих пор этого не могут сделать. А понесенные ими потери говорят сами за себя. И это говорим даже не мы, а независимые западные аналитики. О «мясных штурмах» заявляли не мы, а западные аналитики. И их серьезные потери в первый раз озвучили не мы, а западные военные аналитические центры. Но это только подчеркивает силу, честь и невероятную стойкость украинского воина.

– Мы каждый день слышим, что там сотнями просто валяются их трупы, что никто их не собирает. Но на днях было видео, где Пригожин едва ли не плакал, как он страдает по каждому из своих «сыновей русских». Это же очевидная игра на публику. Они собирают, возможно, только серьезных наемников, зарабатывавших ему деньги по Азиям и Африкам? Обычные зеки всем ведь совершенно безразличны?

– Ему никого не жалко. Это человек с атрофированной психикой. Какой адекватный человек или воин будет ходить так? Он то в морозильники ходит, то к горам трупов. Мне кажется, это человек не просто уже с отбитой психикой, а загнанный в угол. Это агония, потому что он уже превратился во фрика. И его постоянные заявления в течение месяца… То он к Зеленскому обращается, то к Залужному, то к Шойгу. Человек явно переоценил свои возможности в этом мире. Но он прекрасный пропагандист на нашей стороне, как и Гиркин. Он лучше всего освещает плохие стороны российского войска, он им говорит, что они ни на что неспособны, что только «вагнеровцы» там как-то могли продвигаться, они на самом деле «пораженцы» и бежали (с поля боя), и Шойгу никудышный, и Герасимов никудышный. Это ему засчитают в Гаагском суде как некое смягчение. Может, какой-нибудь месяц ему скостят из пожизненного.

– Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Вооруженным силам Украины удалось уничтожить места хранения боеприпасов ЧВК «Вагнер». Насколько серьезно мы минуснули и так существующую у них нехватку?

– Там ежесуточно уничтожаются полевые склады. За сутки 5 мая было уничтожено 10 полевых складов с боеприпасами.

– Что можно сказать о тенденциях интенсивности боевых действий?

– На самом деле они любой ценой пытаются взять Бахмут. За сутки было 43 столкновения, 520 обстрелов. Вот вам и недостаток снарядов – 520 обстрелов, шесть авианалетов. За сутки 137 окупантов уничтожены на Бахмутском направлении, 202 получили ранения. Вот вам показатели и индикаторы интенсивности боевых действий.

Кроме уничтожения боевых складов с боеприпасами, был подбит танк Т-90 – самый новый, который у них есть на вооружении. Время от времени мы их подбиваем. Их не так много у врага, как бы они хотели, но мы подбиваем и их. Также шесть орудий были уничтожены, боевая машина пехоты, станция радиоэлектронной борьбы «Стриж», 5 дронов-камикадзе «Ланцет» и один беспилотник «Зала».

- А этот «Сонцепек», который они туда привлекли, активно используется?

- Они иногда используют различные системы вооружения, в том числе и термобарические. Но мы стараемся также их вычислять и уничтожать. В течение этой войны уже не раз мы их и трофеили, и уничтожали.

- Если об этом можно говорить, можете ли вы прокомментировать информацию, которая распространяется по российским пабликам по уничтожению важного моста возле Чавового Яра, по которому якобы подвозили все необходимое украинскому гарнизону в Бахмуте.

– Это из категории заявлений Пригожина. Они стараются постоянно вести информационную войну. Если кто-то внимательно мониторит их заявления, то можно было видеть, что они уже около трех недель назад должны были нас лишить всех путей сообщения. Но это не соответствует действительности. Там динамичная ситуация. Да, они действительно стараются постоянно обрезать нам связь, мы, наоборот, стараемся им не дать этого сделать. Поэтому наши артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу, чтобы не дать им возможности постоянно контролировать огнем пути подхода. Наши инженеры и логисты постоянно выстраивают эти пути доставки, наши разведчики Сил специальных операций борются с их ДРГ.

Этот постоянный и динамичный процесс, но с нашей стороны он приводит к самому главному: у нас сохраняется возможность в сложных условиях поставлять в Бахмут боеприпасы, медикаменты, воду и еду, а также эвакуировать наших раненых. Если бы этого не было, чем бы мы их убивали? За эти сутки 137 убили. Поэтому нужно быть внимательными к таким заявлениям врага.

- Оккупанты уверены, что контрнаступление уже началось. По крайней мере Пригожин это говорил еще 2 мая – мол, «началось».

– Знаете, у них сейчас такое состояние «саспенса». Они не знают, что, где и когда будет. Но они видят, что их разрекламированное наступление захлебнулось. Они не знают, что мы будем делать, и это тревожное ожидание. Эти заявления Пригожина, фейки об их псевдодостижениях увеличиваются с растущей амплитудой. И это хорошо, потому что враг очень встревожен, и морально-психологическое состояние, мягко говоря, очень плохое.

- Немного раньше Пригожин запустил фейк о ликвидацию командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майора Игоря Танцюры. В целом видим ли мы попытки врага охотиться на наших командиров?

– Да. Это одно из наших самых главных сокровищ – командующие, командиры. Это люди, которые с 2014 года прошли мощную военную подготовку. Многие из них учились за границей, провели массу учений и стабилизационных миротворческих миссий со странами НАТО. То есть это образованные, сильные командующие, начиная от главнокомандующего генерала Залужного, командующих направлений, таких как генерал-полковник Сырский и генерал Танцюра, и многих других. Понятно, что они представляют большой интерес для врага, потому что если посмотреть на их генералитет, то это смех и грех, начиная с Герасимова и всех этих Мизинцевых и прочих. Они в плане военной хитрости, военной науки и военного искусства совсем ничего не представляют. Все, что они показали за это время, – это пытаться что-то продавить количеством и действовать по боевому уставу советской армии.

Наши командующие и штабы показывают тактику, где есть smart defence, новейшие принципы, а командиры всех уровней берут с них пример. У нас сейчас очень сильные командиры бригад и батальонов. Бесспорно, это цель для врага – и очень приоритетная. Только после войны можно будет сказать, как они пытались вычислить эти штабы, бить по ним ракетами. Но, слава Богу и нашим разведчикам, и всем другим службам, этого удается избежать.

- В заключение, в каком состоянии украинские титаны сейчас? Какое морально - психологическое состояние?

- Бесспорно, им очень тяжело. Люди ведь не созданы из металла. Но у нас главное преимущество в том, что наши люди, наши воины понимают, за что они воюют. Поэтому они проявляют просто невероятную стойкость, которая еще будет изучаться. Мы видим, как наши западные партнеры реагируют - для них это трудно понимать. Украинские воины находят в себе силы только тем, что защищают родную землю. Они понимают, почему удерживается Бахмут.

Ты понимаешь, что если ты отойдешь от Бахмута, такая же ситуация будет в Константиновке, Славянске и дальше. Поэтому это главная мотивация, чтобы держаться и дальше. И они понимают это.

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