«Нам так повезло встретить людей, готовых помочь» 6.05.2023, 16:57

Искренние истории про взаимовыручку на дороге.

Путь домой на Audi с лопнувшим радиатором, последствия слишком уверенного обгона, попытка срезать путь через поле — читатели «Онлайнера» поделились своими историями про взаимовыручку на дороге:

Сонейка и застрявший в лесу Mercedes

Впервые поняла, что такое взаимовыручка на дороге, когда с другом сели на брюхо на лесной дороге. Это был Mercedes S-Class с АКП. Шансы на помощь — минимальные. Подъехала одна машина, но тянуть Mercedes нельзя. Мы начали подкладывать ветки, палки, но при попытке сдвинуться автомобиль все больше увязал в земле.

Тут подъехала еще одна машина. Незнакомый дядечка говорит: «Я сейчас быстро съезжу домой — километра два — и вернусь». Приехал он с сыном и лопатой. В общем, начали подкапываться под днище. А автомобиль как застрял, так и ни с места. Хотели они уже все бросить, но я их прошу: «Пожалуйста, надо копать». Сама взяла лопату, легла на живот и понемногу из-под машины стала выгребать землю. Потом всех мужчин из двух автомобилей упросила помочь вытолкнуть. Хотя все уже устали и говорили, что это бесполезно.

Наверное, моя настойчивость сыграла свою роль. В какое-то мгновение машина сдвинулась с места и вырвалась из земляного плена. А ведь это был лес. И нам так повезло встретить людей, готовых помочь — даже копать лопатой.

Сергей и долгий путь домой на Audi с лопнувшим радиатором

Дело было в начале апреля 2019-го. Мне было 24 года, и я только начал заниматься собственным делом в строительной сфере. Это был мой первый заказ в маленькой деревеньке в 70 км от Минска. На тот момент я ездил на старенькой Audi 100 (1992 г. в.) с бензиновым V6 объемом 2,8 литра и полным приводом в кузове седан. Прожорливый был аппарат. Это была моя первая машина, которая покупалась на эмоциях, без мыслей об использовании в качестве рабочей. Боясь, что не справлюсь один, попросил помощи у брата. Взяли в аренду большой прицеп с тентом для инструмента и материалов. Работу закончили под светом прожектора только под 22:00.

Решил прогреть автомобиль, пока будем грузиться и переодеваться. Специально перегнал «сотку» так, чтобы фары светили в нашу сторону. Собирались мы минут 20, машина тем временем работала. Тут внезапно раздался сильный хлопок, а потом послышалось шипение. Я с испугом бегу в сторону звука и вижу, как из-под капота во все стороны свищет пар или дым. Глушу двигатель. Открываю капот. Белые клубы дыма потихоньку рассеиваются, и я вижу полностью мокрую подкапотку. Как будто с мойки выехал.

«Ну мы и попали», — подумал я. Из-за неопытности сразу подумал, что «закипел» мотор, и не сразу разглядел, в чем причина «пожара». Подождал, пока двигатель немного остынет, и снова завел, чтобы определить, откуда льется охлаждающая жидкость. Долго ждать не пришлось — воздух снова наполнился паром. Лопнул радиатор. И ладно бы сверху — тогда можно было бы долить воду. Трещина шла по самому низу сантиметров на пять. Сколько воды ни доливай — все сразу на землю. А время близилось к 23:00.

Самое обидное, что все это было в воскресенье. Все дачники разъехались по городам, дорога пустая. И ладно просить тянуть пустой автомобиль, так у нас еще и багаж под тонну в прицепе длиной почти в 5 метров и с тентом, как парус. Среди знакомых не было тех, у кого можно было бы попросить о помощи. Выхода нет. Поползли мы с братишкой медленно в сторону Минска. Машина то и дело перегревалась, указывая об этом загоревшимся датчиком температуры охлаждающей жидкости. Глушу мотор и качусь накатом, пока не остановится. Затем ждем минут 15—20, пока немного остынет, и снова пытаемся ехать. Такими перебежками по 1—1,5 км мы проехали раз пять. То есть всего около 6 км. Время — около часа ночи.

Я понял, что таким образом мы мало того что не доедем, так еще и мотор перегреем окончательно. Короче, остановились мы на обочине. Печка не греет. Одеты мы были достаточно легко для такой погоды. В такую пору ночью еще иногда подмораживает. Голод и стресс ушли на второй план. Минут 30 мы простояли так, пытаясь словить машину, которая согласится протянуть хоть сколько километров. Денег в кармане оставалось рублей 30—40, поэтому эвакуатор вызвать не могли.

Первым остановился парень на какой-то малолитражке типа Peugeot 206. Мы оба посмеялись, я поблагодарил, и он уехал. Волочь за собой такой поезд массой больше 4 тонн не все смогут. Следующими остановились сотрудники милиции на «УАЗ Патриот», но на тросе тянуть отказались. Извинились и тоже умчали в темноту. Мимо проезжали еще машины, но, видимо, спешили или боялись останавливаться, и я их прекрасно понимаю. Мы уже отчаялись, собрались ждать утра. Чтобы согреться, нарубили веток в лесу, разожгли костер на обочине и плясали вокруг огня. На часах около двух ночи.

Через некоторое время я увидел вдалеке свет фар и снова вышел голосовать. Остановился парень на эвакуаторе с загруженным на него BMW X6. Я, честно сказать, даже и не надеялся на его помощь. Все-таки уже везет на себе тонны три, а тут еще четыре вдогонку. Но он как-то без особых разговоров прицепил трос, и мы поехали. Радости не было предела. Хотя был. И закончился он на заправке в Смиловичах, где эвакуаторщик свернул в другую сторону и оставил нас на АЗС. Позже я понял, что сглупил, потому что заправка не работала. Соответственно, туда никто не заезжал, и работников АЗС тоже не было. Не было и возможности взять кофе или что-то съесть, чтобы как-то согреться. На часах полтретьего ночи.

От холода и усталости просто валило с ног. Мы не придумали ничего лучше, кроме как вздремнуть. В машине был предусмотрен обогрев передних сидений, но работал он только на пассажирском. Брата посадил на него, сам сел на другое, и в позе эмбриона мы попытались вздремнуть. Было ужасно — как пытка какая-то. Спать хотелось невыносимо, но от холода невозможно было уснуть. Это чувство я запомнил надолго. Так прошло около часа. В районе четырех ночи на заправку заехала Audi 80 «бочка». Даже не помню, парни сами к нам подошли или я к ним. Но, выслушав рассказ о случившемся, они отважились дотянуть нас до Минска.

Тронулись. Когда увидел горящие фонари МКАД, я прямо выдохнул. Понял, что весь этот ужасный квест скоро закончится. На кольцевой мы съехали в сторону Уручья, и, казалось бы, осталось совсем немного, но тут... «восьмидесятка» закипела. Какая ирония! Я был бы рад, если бы они оставили нас даже там. Но парни подождали, пока остынет двигатель, сделали последний спасительный рывок и дотянули — я бы даже сказал, доволокли — нас до моего гаража.

Очень сильно им благодарен за это! Как и всем остальным, кто остановился. Отдал ребятам все деньги, что были в кармане, и распрощался. От гаража я доковылял около километра и сдал арендованный прицеп. После оставил Audi у гаража. Еще какое-то время нам пришлось подождать, пока откроется метро. Дома был в шесть утра.

Машину починил и спустя четыре месяца продал. Первый автомобиль — это всегда нечто, в любом из смыслов. Но главное — после того случая просто не могу проехать мимо попавших в трудную ситуацию водителей.

Saturn и последствия слишком уверенного обгона

Как-то ехал из Костюковичей в Кричев. Каюсь, пошел на обгон там, где это было запрещено — впереди был «слепой» поворот. Но я же на S4. Выскакиваю на обгон, и сразу встречная машина. Деваться некуда — я на встречную обочину. Остановился перевести дух. В этот момент под обоими левыми колесами проламывается корка снега, и я уже вишу на днище. Попробовал выехать — Quattro все-таки, — но колеса повисли в воздухе и еле-еле цепляли снег. На удивление сразу стали останавливаться машины, люди предлагали помощь. Но даже сдвинуть с места не могли.

И тут подъехал 131-й ЗиЛ, ребята достали свой трос и вытащили меня. Машина дном прошла метров 200 по кювету, пока колеса не начали цепляться. Спросил, что должен? В ответ ребята только замахали руками, типа с каждым такое может приключиться. Вместо платы дал обещание: если увижу, что кому-то нужна помощь на дороге, тоже помогу. С тех пор и помогаю. Недавно вот — мужчине в годах на дачной дороге. У него на ходу заглохли «Жигули». У меня был простой карандаш, я отломал кусок, достал графит и вставил его в трамблер — авто ожило.

Сергей и желание сократить дорогу через поле

Дело было в начале марта, когда только-только сошел снег. В то время я был студентом и совмещал учебу с подработкой у брата. В тот день с утра мне нужно было заехать в гараж в Масюковщине, а потом лететь к клиенту. Ездил я на Nissan Micra (1990 г. в.) за $800. Я очень торопился и решил рвануть за АЗС — напрямую через поле по накатанной, как мне казалось, полевой дороге. Района Каменная горка тогда не существовало, было только поле. Сперва все шло хорошо, автомобильчик резво преодолевал мелкие ухабы, стремительно приближаясь к асфальту на другой стороне. Однако посреди поля ждал «сюрприз» — под весенней травой предательски поблескивало водой небольшое болотце. Объехать его с учетом скорости и вектора движения было невозможно.

Обратно дороги нет — позади колея стремительно заполнилась водой. Я включил пониженную передачу и, лавируя между кочками и выбоинами, попытался все же прорваться через «дрыгву». Но увы. После очередного виража машинка прыгнула вперед, плотно увязла в черноземной жиже передними ведущими колесами и заглохла. Попытался выехать враскачку, но ничего хорошего не получилось, и земля еще больше поглотила передние колеса. Пришлось пешком идти за лопатой в гараж — метров 300.

Стал откапывать своего верного друга. Сейчас понимаю, что нужно было взять пару досок, подложить под колеса и спокойно выехать. Но тогда, будучи молодым водителем, я делал то, что делал — копал. Через час мне показалось, что я уже достаточно поработал лопатой. Сел за руль, завел и — снова фиаско. Передок машины опустился в вырытую мною же траншею. Почему-то решил, что теперь надо откапывать задние колеса. Еще один час — и уже вся машина оказалась в окопе. Ладони же горели от мозолей. На заправке я увидел трактор. Но тракторист отказал: мол, только недавно помыл машину и не хочет пачкать колеса. Я поплелся обратно.

Время уже приближалось к 14:00. Все дела, по которым я так спешил утром, накрылись медным тазом. Не придумав ничего лучшего, я снова принялся копать. К вечеру окоп вокруг машины представлял собой уже мини-блиндаж. Мозоли полопались, руки ныли, спина не разгибалась, но я продолжал копать.

Часам к 17 услышал приближающийся рокот мотора. Обернулся и увидел, что это был здоровый тентованный шестиосный военный МАЗ, весь в зеленом камуфляже и с тремя солдатами в кабине. Они, как выяснилось, направлялись в часть под Борисов, а через поле поехали только потому, что увидели мои потуги. Военные оценили мои труды по возведению фортификационных сооружений и сразу предложили помочь. У них с собой был только металлический канат, чтобы тягать БТРы. Трос для гражданской машинки я побежал искать в гаражи. Когда вернулся с нужной вещью, с облегчением увидел, что спасители никуда не делись.

Взревел мотор, и грузовик совершенно легко, как пушинку, вытащил Micra из плена. И он, и я, как на крыльях, летели за грузовиком к долгожданной свободе. МАЗ дотянул прямо до асфальта. Я от счастья не знал как отблагодарить солдат. Попросили лишь «на конфеты для водителя». Как назло, с собой не было ни копейки. Вновь побежал в гаражи. Пока искал, кто может одолжить, прошло, наверное, с полчаса. Вернулся назад, но солдат и грузовика уже не было. Только моя машинка, грязная по самую крышу, сиротливо стояла у обочины. А я даже не успел толком сказать, насколько безгранично им благодарен.

С тех пор я крайне осторожно отношусь ко всяким лесным, полевым и проселочным дорогам и предпочитаю лучше прогуляться пешком либо проехаться на велосипеде. Еще хотел бы заочно выразить огромную благодарность тем солдатикам, которые в уже почти безвыходном положении протянули мне руку помощи.

Екатерина и вытекший антифриз

Лето, жара более 25 градусов. Я выдвинулась за покупками в Молодечно. В машине кондиционер всегда справлялся на отлично, но вот в городе перестал работать. Я его включаю — он выключается. И так по несколько раз. Не обращая внимания на то, что это может быть поломка, еду дальше. Завершив все свои дела, выдвигаюсь в сторону дома. Уже за городом смотрю на температуру охлаждающей жидкости на щитке приборов, и — о ужас! — она в красной зоне.

Понимаю, что дома мне от мужа будет нагоняй. Останавливаюсь где-то посреди деревень. Открываю капот и вижу, что там все мокрое. Место утечки рассмотреть невозможно. И вот стою я на «аварийке» с открытым капотом, в босоножках и коротком сарафане, пытаясь остановить проезжающие автомобили.

Через минут 10 останавливается голубой микроавтобус. Мужчина, осмотрев мой автомобиль, вынес вердикт: лопнул патрубок антифриза. До дома далеко, ремонт на месте невозможен. Выясняет, куда мне нужно ехать. А потом предлагает дотянуть мой автомобиль до дома, благо ему в мою сторону. Цепляем машину на трос и едем.

Мои эмоции сложно передать словами. Самый большой страх — это вовремя тормозить и не въехать микроавтобусу в задний бампер. Когда добрались до дома, мужчина отказался от денежной благодарности и уехал. Хочу еще раз поблагодарить водителя голубого микроавтобуса Volkswagen с номерами 4-го региона.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».