Украина вернула из российского плена 45 бойцов «Азова»
- 6.05.2023, 17:14
Среди них - 10 офицеров.
Украина сегодня, 6 мая, провела с Россией новый обмен военнопленными. Домой в Украину вернулись 45 бойцов полка «Азов». Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Среди освобожденных: 42 защитника и трое защитниц «Азовстали» в Мариуполе.
- Все они - нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах. 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров. Среди них есть воины, которые поженились во время обороны Мариуполя, на Азовстале, - отметил Ермак.
Также среди освобожденных есть военный медик, который до полномасштабного вторжения был в плену россиян в течение 2,5 лет. Его взяли в плен во время Широкинской операции (2015 год).
- Впоследствии он был освобожден из плена и сразу вернулся в подразделение. Повторно попал в плен на «Азовстали» и сегодня возвращается домой, - добавил глава ОП Украины.
Многие освобожденные из плена украинские военные имеют раненые и серьезные проблемы со здоровьем. Им предстоит лечение и реабилитация. Над частью защитников россияне пытались провести незаконное «судилище».