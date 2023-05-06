Украина вернула из российского плена 45 бойцов «Азова» 6.05.2023, 17:14

Среди них - 10 офицеров.

Украина сегодня, 6 мая, провела с Россией новый обмен военнопленными. Домой в Украину вернулись 45 бойцов полка «Азов». Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Среди освобожденных: 42 защитника и трое защитниц «Азовстали» в Мариуполе.

- Все они - нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах. 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров. Среди них есть воины, которые поженились во время обороны Мариуполя, на Азовстале, - отметил Ермак.

Также среди освобожденных есть военный медик, который до полномасштабного вторжения был в плену россиян в течение 2,5 лет. Его взяли в плен во время Широкинской операции (2015 год).

- Впоследствии он был освобожден из плена и сразу вернулся в подразделение. Повторно попал в плен на «Азовстали» и сегодня возвращается домой, - добавил глава ОП Украины.

Многие освобожденные из плена украинские военные имеют раненые и серьезные проблемы со здоровьем. Им предстоит лечение и реабилитация. Над частью защитников россияне пытались провести незаконное «судилище».

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